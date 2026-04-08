اذعان تحلیلگر اسرائیلی به توانمندی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رون بن‌یَشای، تحلیلگر ارشد روزنامه «یدیعوت آحارنوت»، در نخستین واکنش رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به اعلام آتش‌بس از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، با اذعان به شکست اسرائیل در جنگ اخیر و ناکامی این رژیم در دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده، نوشت که تل‌آویو نه‌تنها نتوانسته «نظام سیاسی ایران را تغییر دهد»، بلکه در هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود نیز موفق نبوده است.

او تأکید کرد که اسرائیل اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید نگران پیامدهای روند دیپلماتیک باشد؛ روندی که قرار است با میانجیگری پاکستان طی هفته آینده آغاز شود.

بن‌یشای در ادامه تحلیل خود با اشاره به نگرانی‌های جدی تل‌آویو نسبت به آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، نوشت که اسرائیل باید هرچه سریع‌تر ترامپ را تحت فشار قرار دهد تا مواضع این رژیم را در روند گفت‌وگوها لحاظ کند.

او با تأکید بر نگرانی اسرائیل نسبت به تحولات آینده، افزود که یکی از دغدغه‌های اصلی تل‌آویو این است که چگونه می‌توان رئیس‌جمهور آمریکا را متقاعد کرد که در لغو تحریم‌های ایران عجله نکند و از بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده تهران خودداری کند.

این تحلیلگر صهیونیست در راستای تلاش برای تخریب مسیر آتش بس هشدار داد که هرگونه کاهش فشار اقتصادی بر ایران می‌تواند به آرام شدن فضای داخلی رژیم صهیونیستی کمک کند؛ فضایی که نشان می‌دهد اسرائیل در واکنش به عقب‌نشینی امریکا و شکست راهبردی از ایران در بهت فرو رفته است.

وی مدعی شد که کاهش فشارها به ایران اجازه می‌دهد از نیروهای متحد خود، به‌ویژه حزب‌الله، حمایت مالی کند و همچنین روند بازسازی توان نظامی خود را سرعت بخشد.

بن‌یشای در ادامه نوشت: ایرانی‌ها از استعداد و دانش کمبودی ندارند و همین موضوع نگرانی تل‌آویو را دوچندان کرده است.