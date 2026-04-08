به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تجهیز و راه‌اندازی سالن کشتی جدید خرم‌آباد خبر داد.

وی گفت: این سالن به متراژ ۲۰۰ مترمربع در مجموعه خانه کشتی خرم‌آباد به بهره‌برداری رسید.

رئیس هیئت کشتی لرستان، عنوان کرد: سالن جدید کشتی خرم‌آباد علاوه بر تمامی امکانات تمرینی دارای سه چشمه دستشویی و حمام بوده و به‌صورت کاملاً مجزا از خانه اصلی کشتی قرار دارد.

بهرامی، تصریح کرد: تجهیز و راه‌اندازی این سالن در بحبوحه شرایط جنگی در کشور نشان داد که عزم و ارادهٔ خدمت به مردم توسط خادمین ایشان در هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی و تجهیز سالن کشتی جدید خرم‌آباد با درآمدهای حاصل از خانه کشتی انجام شد.

رئیس هیئت کشتی لرستان، گفت: هم اکنون تعمیرات اساسی سیستم گرمایشی و سرمایشی خانه کشتی خرم‌آباد با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان در حال انجام است.