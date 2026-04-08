نجات پلیکان در کویر شهرستان بهاباد

جواد شکوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته مأموران یگان حفاظت پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک پلیکان در استخر یکی از باغهای روستای دهنو ملااسماعیل بلافاصله به محل اعزام شدند و موفق شدند این پرنده را بدون آسیبدیدگی از شرایط خطرناک خارج کنند.
وی افزود: پلیکان نجاتیافته برای تیمار و مراقبتهای لازم به پارک آبی کوهستان بهاباد منتقل شد و در حال حاضر تحت نظارت کارشناسان در وضعیت مناسبی قرار دارد.
سرپرست اداره حفاظت محیطزیست بهاباد ضمن قدردانی از همکاری مردم منطقه، تأکید کرد: گزارشهای مردمی نقش مهمی در حفاظت از گونههای جانوری دارند و از عموم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، موضوع را سریعاً به اداره محیطزیست اطلاع دهند.
