صادقی: مشاهده چهار فلامینگو در سروآباد نشانه تغییر مسیر مهاجرت است

عطا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مشاهده کم‌سابقه چهار قطعه فلامینگو در روستاهای سلین و ژیوار شهرستان سروآباد خبر داد و اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست معتقدند این رخداد ممکن است نشان‌دهنده تغییرات در مسیر مهاجرت پرندگان یا شرایط زیستگاهی منطقه باشد.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، سد داریان و اکوسیستم آبی ایجاد شده در اطراف آن، محل مناسبی برای فرود این پرندگان در مسیر مهاجرت فراهم کرده است.

وی گفت: کارشناسان می‌گویند یکی از این فلامینگوها که بر اثر بارش باران و تگرگ و ضعف بدنی قادر به پرواز نبود، توسط نیروهای محیط زیست سروآباد زنده‌گیری و تحت مراقبت اولیه قرار گرفت و سپس برای درمان تخصصی به اداره محیط زیست مریوان منتقل شد و قرار است این پرنده پس از بهبودی کامل در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شود.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد، با تأکید بر نادر بودن حضور این گونه در منطقه اورامان گفت: وجود فلامینگو در این بخش از استان مشاهده نشده و نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر درباره تغییرات اقلیمی، وجود زیستگاه مناسب یا جابه‌جایی مسیرهای مهاجرتی است.