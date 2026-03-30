نگین آبی کویر جان دوباره گرفت؛ تالاب کجی در آغوش باران

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در دل کویر سوزان نهبندان، نگین آبی تالاب کجی می‌درخشد که گاه با نفس‌های حبس‌شده‌ طبیعت، دست و پنجه نرم می‌کند. با هر باران سخاوتمندانه، تالاب جان می‌گیرد و لباسی از آب بر تن می‌کند، اینگونه می‌شود که میهمانان پرنده‌اش از راه می‌رسند. اما افسوس که در روزهای تب‌دار تابستان، نفس خشک هوا، حیات را از این لکه‌ی آبی دریغ می‌دارد و تالاب به خوابی عمیق فرو می‌رود.

بیم و امید تالاب پس از باران

این تالاب، داستانی است از زندگی و مرگ، از امید و ناامیدی، که در قلب کویر روایت می‌شود. داستانی که یادآور شکنندگی زندگی و عظمت طبیعت است.

در سالی که گذشت، ۶۵ درصد از پیکر تالاب کجی با نوازش قطرات باران، جان گرفت. اما این سرسبزی دیری نپایید و دوباره به ۳۵ درصد رسید. اما مژده که در نخستین ماه از سال ۱۴۰۵، باران‌های بهاری، روح تازه‌ای به کالبد تالاب دمیدند.

اکنون، مسئولان تخمین می‌زنند که پهنه‌ آبی تالاب از ۵۰ درصد فراتر رفته و نوید روزهای پرآب را می‌دهد که این آبگیری مجدد، امیدی به بازگشت پرندگان مهاجر و طراوتی دوباره در دل کویر است.

ترانه زندگی در تالاب

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان، بیان کرد: خوشبختانه در بارندگی‌های ۴۸ ساعت گذشته تالاب آبگیری خوبی شده است.

امیر کوهستانی با بیان اینکه در بارندگی‌های سال گذشته ظرفیت آب تالاب به ۶۵ درصد رسید اما گرمای هوا آن را به حدود ۳۵ درصد کاهش داده بود، افزود: برآورد می‌شود در بارندگی‌های اخیر ظرفیت آب تالاب به بالای ۵۰ درصد رسیده باشد.

وی با اشاره به حضور پرندگان مهاجر در تالاب، گفت: پرندگان همواره در رفت و آمد هستند و در حال حاضر گونه‌هایی مانند حواصیل در کجی دیده می‌شوند.

اجرای طرح مطالعاتی در حوزه تالاب

کوهستانی با بیان اینکه برگزاری کارگاه‌های حوله‌بافی برای روستاهای اطراف تالاب از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است، افزود: این کارگاه‌ها طی سال گذشته در دو روستای سید مراد و چاهدراز برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان با اشاره به اقدامات اجرا شده برای حفاظت از تالاب، بیان کرد: یک طرح مطالعاتی پیرامون لایروبی رودخانه‌های منتهی به تالاب در دست بررسی بوده و در صورت تصویب، در حوزه تالاب اجرایی می‌شود.