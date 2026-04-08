احمدرضا بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت اربعین امام شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (ره) و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های اسلامی، فرمان جنگ و رویارویی با دشمن یا صلح در اختیار پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) و در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه جامعه قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جامعه اسلامی نیز مطیع امر ولی امر مسلمین است، ادامه داد: بنابراین همه ما نیز مطیع تشخیص و امر امام خامنه‌ای هستیم و ایشان مصلحت را بر این دیدند که این آتش‌بس به دشمن آمریکایی صهیونی تحمیل شود.

رئیس بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری با ابراز خرسندی از اینکه اکنون ایران ما در بهترین شرایط بوده و نزدیک قله قرار دارد، بیان کرد: ایران بهترین شرایط را برای قبول پایان جنگ بر دشمن تحمیل کرده و پایان این جنگ زمان ایستادن ما بر قله خواهد بود. امروز هم دشمن آمریکایی صهیونی، هم ملت‌های دنیا، هم کشورهای منطقه و هم خود ایرانیان پذیرفتند که کشورمان به عنوان یک پیروز و ابرقدرت از این جنگ بیرون آمده است.

ایران، پیروز نهایی جنگ تحمیلی سوم

بسیج با یادآوری اینکه اکنون ایران به الگویی بی‌بدیل در مبارزه با استکبار و ائتلاف جهانی شناخته می‌شود، بیان کرد: در جایی که همه دنیا به اقتدار و پیروزی عزت‌مندانه ایران معترف بوده و دشمن به شرایط ما تن داده است، پذیرش آتش‌بس هم اتفاق افتاده است. اکنون دنیا قبول دارد که ایران پیروز نهایی این نبرد بوده است.

وی شکست مفتضحانه و تحقیرآمیز دشمن آمریکایی صهیونی در برابر ایران اسلامی را یادآور شد و افزود: خسارت‌های گسترده‌ در فلسطین اشغالی و منهدم ساختن بسیاری از منافع و زیرساخت‌های آمریکا در منطقه به‌گونه‌ای بوده است که سال‌های سال گریبانگیر این کشورها خواهد بود و قطعاً مشکلات و نارضایتی‌های داخلی را در پی خواهد داشت.

بسیج با بیان اینکه طرح استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا مصداقی از این نارضایتی‌ها است، افزود: افکار عمومی دنیا نیز خواهان بررسی جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران هستند.

این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه ایران امروز دیگر ایران یک‌ماه پیش نیست، گفت: یکی از سیاست‌مداران آمریکایی اخیراً اقرار کرد که کشوری جز ایران را سراغ ندارد که در عرض یک‌ماه به قدرت جهانی تبدیل شود.

ایران طی یک‌ماه به قدرت جهانی تبدیل شد

بسیج حضور تداوم اتحاد مقدس ایرانیان و حضور مردم در صحنه را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: تثبیت پیروزی‌های ایران، امضای توافق‌نامه نهایی و به ثمر نشستن مجاهدت نیروهای مسلح و مردم در میدان، جز با تداوم حضور مردمی محقق نخواهد شد.

این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با یادآوری اقتدار ایران در تقلیل تهدیدهای تجزیه‌طلبان و کاهش احتمال آشوب‌افکنی دشمنان در داخل کشورمان، اظهار کرد: خوشبختانه با هوشمندی و عملکرد عالی نیروهای امنیتی و انتظامی بسیاری از عوامل دشمن در داخل شناسایی و دستگیر شدند لذا احتمال آشوب کمتر است. با این حال برای دفع خطرات احتمالی، مردم همچنان باید در خیابان‌ها حضور خود را ادامه دهند.

بسیج با تصریح اینکه این پیروزی بزرگ‌ترین دستاورد دفاعی کشورمان است، گفت: تا زمان عملیاتی شدن مفاد مورد نظر در توافق آتش‌بس، این اتحاد مقدس ملت ایران تداوم خواهد داشت تا به فضل الهی پیروزی قطعی حاصل شود.