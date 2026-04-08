۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

برنامه هفته پایانی لیگ برتر فوتسال اعلام شد

هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتسال روز ۳۰ فروردین برگزار خواهد شد تا پرونده این دوره از مسابقات بسته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ۲۶ و پایانی لیگ برتر فوتسال در تاریخ ۳۰ فروردین با انجام تمامی دیدارها پیگیری می‌شود. این در شرایطی است که تیم‌ها ۱۰ روز فرصت دارند تا آمادگی خود را به دست بیاورند.

تمامی بازی‌ها از ساعت ۱۵ سوت خواهد خورد تا قهرمان فصل و دیگر تیم سقوط کرده مشخص شود. برنامه هفته پایانی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* مس سونگون - شهرداری ساوه * پالایش نفت شازند - گیتی پسند * پالایش نفت اصفهان - جوادالائمه شهرکرد * پالایش نفت بندرعباس - فولاد زرند * گهرزمین سیرجان - بهشتی سازه گرگان * سن ایچ ساوه - پردیس قزوین * عرشیا شهرقدس - فولاد هرمزگان

