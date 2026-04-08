۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

پدافند هوایی غرب کشور ۱۰ هواگرد و موشک متخاصم را منهدم کرد

همدان- پدافند هوایی غرب کشور ۱۰ هواگرد و موشک متخاصم دشمن آمریکایی صهیونی را در طول مدت جنگ رمضان ساقط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی منطقه پدافند هوایی غرب کشور اعلام کرد: در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه رژیم آمریکایی صهیونی جنایتکار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزون بر ۱۰ فروند انواع موشک و هواگردهای متخاصم در محدوده مسئولیت پدافند هوایی منطقه غرب کشور ساقط شده است.

این فرماندهی همچنین از زحمات و تلاش نیروهای مردمی، بسیج و نهادهای گزارش دهنده و معرفی کننده مسیرهای عبوری این هواگردها و سقوط هدف‌ها به تیم‌های مربوطه و دلاورمردان پدافند ارتش تشکر و قدردانی کرد.

فرماندهی منطقه پدافند هوایی غرب کشور از مردم خوب و شریف ایران اسلامی خواست تا خیابان‌ها را محافظت کنند و نیروی پدافند هوایی غرب کشور نیز در دفاع از این مرز و بوم از آسمان‌ها حفاظت می‌کند.

