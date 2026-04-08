علی احمدی وفا به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا نمایندگان پنج وزن دوم مسابقات در مرحله رده‌بندی و فینال به مصاف هم رفتند. پیش از این ملی‌پوشان فرنگی به یک طلا، سه نقره و یک برنز رسیدند و به عنوان قهرمانی زودهنگام رسیدند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا در مرحله رده‌بندی به مصاف یربوب کمالی اف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید.

احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۱ مین وو کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب سی یونگ ری دارنده مدال برنز المپیک و جهان از کره شمالی شد.