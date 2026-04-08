۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

علی احمدی وفا به مدال برنز رسید

علی احمدی وفا ملی‌پوش کشتی فرنگی با شکست حریف قزاقستانی خود به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا نمایندگان پنج وزن دوم مسابقات در مرحله رده‌بندی و فینال به مصاف هم رفتند. پیش از این ملی‌پوشان فرنگی به یک طلا، سه نقره و یک برنز رسیدند و به عنوان قهرمانی زودهنگام رسیدند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا در مرحله رده‌بندی به مصاف یربوب کمالی اف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید.

احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۱ مین وو کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب سی یونگ ری دارنده مدال برنز المپیک و جهان از کره شمالی شد.

