هوشیاری ملت و اقتدار نیروهای مسلح عامل شکست دشمن در جنگ رمضان 

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در جمع مردم دهدشت با تأکید بر نقش تعیینکننده همبستگی عمومی و هوشیاری نیروهای مسلح، از ناکامی طرحهای مزدوران و دشمنان برای ایجاد آشوب و سرنگونی نظام در جریان جنگ رمضان خبر داد.
وی با اشاره به وقایع دشوار و در عین حال پرافتخار هفتههای اخیر، اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با هدف ترور رهبر معظم انقلاب و مقامات ارشد نظامی، تصور میکرد میتواند ظرف ۴۸ ساعت نظام را ساقط کند، اما با برخورد مقتدرانه نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، بسیج ملت و دستگاههای امنیتی، در برابر اراده پولادین ملت ایران با شکستی سنگین مواجه شد.
وی تأکید کرد: اگر چنین توطئههایی در هر نقطه دیگر جهان رخ میداد، حتی قدرتمندترین حکومتها نیز با خطر فروپاشی مواجه میشدند، اما همدلی بیسابقه مردم و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، این جنایتکاران را به عقب راند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تداوم عملیاتهای دفاعی در جریان جنگ رمضان، افزود: در ۳۹ روزی که از این نبرد حق علیه باطل میگذرد، شاهد هستیم که هر روز اراده ملت ایران مستحکمتر و مایوستر شدن دشمن مشهود است.
وی حضور پرشور مردم در خیابانها و راهپیماییها را همسنگ توان دفاعی نیروهای مسلح و عامل اصلی پیشبرد عملیاتها دانست.
رحمانی همچنین با قدردانی از اقدام مقتدرانه مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر جدید در شرایط حساس بمباران دشمن، تاکید کرد که رهبری جدید با بیانیههای روشن و نویدبخش خود، مسیر انقلاب اسلامی را با قدرت و صلابت ادامه دادهاند.
وی در ادامه با اشاره به مدیریت بحران در حوزه اقتصاد، عملکرد بیبدیل دولت در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار در میان فشار تحریمها و شرایط جنگی را ستود و از تلاشهای دستگاههای نظارتی و بازاریان استان قدردانی کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با وجود محاصره دشمن، زندگی روزمره مردم بدون نشانهای از عقبنشینی در جریان است.
وی با ابراز تجلیل از ایثارگری خانوادههای شهدا، آنها را «نماد مقاومت در جهان» خواند و افزود: ایران امروز نه تنها از خاک خود، بلکه از آزادی، انسانیت و عدالت دفاع میکند و این ایستادگی، قدرت و اقتدار ملت ایران را به جهانیان نشان داده است.
