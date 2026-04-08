الولایی: دشمن اسرائیلی باید تاوان بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوآلاء الولایی، دبیرکل کتائب سید الشهداء عراق گفت: اتاق عملیات فرماندهی محور مقاومت باید به اشغالگران صهیونیست پاسخ بدهد.
وی افزود: لازم است برادران مجاهد در اتاق عملیات فرماندهی محور مقاومت، به رژیم اشغالگری که آتشبس را نقض کرده و مردم بیگناه و بیدفاع را در لبنان به شهادت رسانده، پاسخ دهند.
دبیرکل کتائب سید الشهداء عراق تصریح کرد: این رژیم اشغالگر باید بهای کار خود را با پاسخی یکپارچه و کوبنده از سوی همه نیروهای محور پرداخت کند.
وی گفت: تأکید میکنیم که محور مقاومت ابزارهای مهمی برای پاسخ به این تجاوزهای فریبکارانه صهیونیستی علیه مردم لبنان در اختیار دارد.
ابوالاء الولایی بر ادامه نبرد با اسرائیل و کشورهای عادیساز دارای منافع اسرائیل، از جمله امارات و بحرین، تأکید کرد.
گفتنی است که رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل حمله ددمنشانه به لبنان انجام داد و صدها نفر را به خاک و خون کشید.
