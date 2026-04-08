۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

الولایی: دشمن اسرائیلی باید تاوان بدهد

دبیر کل کتائب سیدالشهداء عراق گفت: محور مقاومت ابزارهای مهمی برای پاسخ به این تجاوزهای فریبکارانه صهیونیستی علیه مردم لبنان در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوآلاء الولایی، دبیرکل کتائب سید الشهداء عراق گفت: اتاق عملیات فرماندهی محور مقاومت باید به اشغالگران صهیونیست پاسخ بدهد.

وی افزود: لازم است برادران مجاهد در اتاق عملیات فرماندهی محور مقاومت، به رژیم اشغالگری که آتش‌بس را نقض کرده و مردم بی‌گناه و بی‌دفاع را در لبنان به شهادت رسانده، پاسخ دهند.

دبیرکل کتائب سید الشهداء عراق تصریح کرد: این رژیم اشغالگر باید بهای کار خود را با پاسخی یکپارچه و کوبنده از سوی همه نیروهای محور پرداخت کند.

وی گفت: تأکید می‌کنیم که محور مقاومت ابزارهای مهمی برای پاسخ به این تجاوزهای فریبکارانه صهیونیستی علیه مردم لبنان در اختیار دارد.

ابوالاء الولایی بر ادامه نبرد با اسرائیل و کشورهای عادی‌ساز دارای منافع اسرائیل، از جمله امارات و بحرین، تأکید کرد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل حمله ددمنشانه به لبنان انجام داد و صدها نفر را به خاک و خون کشید.

