الولایی: دشمن اسرائیلی باید تاوان بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابوآلاء الولایی، دبیرکل کتائب سید الشهداء عراق گفت: اتاق عملیات فرماندهی محور مقاومت باید به اشغالگران صهیونیست پاسخ بدهد.

وی افزود: لازم است برادران مجاهد در اتاق عملیات فرماندهی محور مقاومت، به رژیم اشغالگری که آتش‌بس را نقض کرده و مردم بی‌گناه و بی‌دفاع را در لبنان به شهادت رسانده، پاسخ دهند.

دبیرکل کتائب سید الشهداء عراق تصریح کرد: این رژیم اشغالگر باید بهای کار خود را با پاسخی یکپارچه و کوبنده از سوی همه نیروهای محور پرداخت کند.

وی گفت: تأکید می‌کنیم که محور مقاومت ابزارهای مهمی برای پاسخ به این تجاوزهای فریبکارانه صهیونیستی علیه مردم لبنان در اختیار دارد.

ابوالاء الولایی بر ادامه نبرد با اسرائیل و کشورهای عادی‌ساز دارای منافع اسرائیل، از جمله امارات و بحرین، تأکید کرد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل حمله ددمنشانه به لبنان انجام داد و صدها نفر را به خاک و خون کشید.