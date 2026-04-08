۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

کاتز مدعی شد: اصرار داشتیم جنگ با ایران را از نبرد در لبنان جدا کنیم

کاتز مدعی شد: اصرار داشتیم جنگ با ایران را از نبرد در لبنان جدا کنیم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما اصرار داشتیم که جنگ با ایران را از نبرد در لبنان جدا کنیم تا واقعیت را تغییر داده و تهدیدات علیه شمال اسرائیل را از بین ببریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با ارتکاب جنایت جدید رژیم صهیونیستی در لبنان و بمباران نقاط مختلفی در این کشور، «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم به ادامه حملات علیه لبنان تهدید کرد.

وی ادعا کرد: ما به حملات علیه حزب‌الله ادامه خواهیم داد و از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد، هرگز بر سر امنیت ساکنان شمال (فلسطین اشغالی) سازش نخواهیم کرد و حملات بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به حملات امروز علیه نقاط مختلف لبنان، مدعی شد: اعضای حزب‌الله را در مقرهای آن‌ها در لبنان هدف قرار دادیم، ما اصرار داشتیم که جنگ با ایران را از نبرد در لبنان جدا کنیم تا واقعیت را تغییر داده و تهدیدات علیه شمال اسرائیل را از بین ببریم.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز نقاط مختلف لبنان را هدف حملات خود قرار داد و اعلام کرد که ظرف ۱۰ دقیقه شدیدترین حملات از زمان آغاز عملیات علیه لبنان را انجام داده و بیش از ۱۰۰ نقطه را هدف قرار داده است.

صلیب سرخ لبنان نیز با اشاره به تعداد زیاد شهدا و مجروحان در این حملات اعلام کرد که بر اساس آمارهای اولیه ۸۰ نفر در حمله به بیروت شهید و ۲۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند و عملیات نجات همچنان ادامه دارد.

    • محمد IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      چقدر رژیم صهیونیستی پست و چندش آور است، یک آتش بس موقت با ایران ترتیب دادند تا لبنان تنها بماند و بتوانند تمام تمرکز خود را بر روی یک جبهه قرار دهند، با شناختی که از اسراییل داریم بعد از لبنان دوباره سراغ ایران هم خواهد آمد پس باید در آمادگی کامل بود و این بار هر چه سریع تر به توافق جامع و نهایی با آمریکا رسید تا جرات گستاخی نداشته باشد، اسرائیل مشخصا بسیار از این توافق عصبانیه چون هدف او نابودی ایران بود
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      دانابود کنه شیاطین وظالمین رو که انسانها رو به کشتن میدن وبه اهدافشون نرسند ،خدا نابودشون کنه

