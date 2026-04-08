کاتز مدعی شد: اصرار داشتیم جنگ با ایران را از نبرد در لبنان جدا کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با ارتکاب جنایت جدید رژیم صهیونیستی در لبنان و بمباران نقاط مختلفی در این کشور، «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم به ادامه حملات علیه لبنان تهدید کرد.

وی ادعا کرد: ما به حملات علیه حزب‌الله ادامه خواهیم داد و از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد، هرگز بر سر امنیت ساکنان شمال (فلسطین اشغالی) سازش نخواهیم کرد و حملات بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به حملات امروز علیه نقاط مختلف لبنان، مدعی شد: اعضای حزب‌الله را در مقرهای آن‌ها در لبنان هدف قرار دادیم، ما اصرار داشتیم که جنگ با ایران را از نبرد در لبنان جدا کنیم تا واقعیت را تغییر داده و تهدیدات علیه شمال اسرائیل را از بین ببریم.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز نقاط مختلف لبنان را هدف حملات خود قرار داد و اعلام کرد که ظرف ۱۰ دقیقه شدیدترین حملات از زمان آغاز عملیات علیه لبنان را انجام داده و بیش از ۱۰۰ نقطه را هدف قرار داده است.

صلیب سرخ لبنان نیز با اشاره به تعداد زیاد شهدا و مجروحان در این حملات اعلام کرد که بر اساس آمارهای اولیه ۸۰ نفر در حمله به بیروت شهید و ۲۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند و عملیات نجات همچنان ادامه دارد.