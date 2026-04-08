واکنش عراق و قطر به حمله رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عراق حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در لبنان را محکوم کرد.

عراق از جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ خواست برای جلوگیری از وقوع جنایت‌های بیشتر به مسئولیت خود عمل کنند.

همچنین عراق اعلام کرد که کابینه نتانیاهو با ارتکاب جنایت‌های بیشتر، آخرین ملاحظات قوانین بین‌المللی و الزامات صلح جهانی را زیر پا می‌گذارد.

از سوی دیگر وزارت خارجه قطرنیز بیان کرد: ما مجموعه حملات وحشیانه اسرائیل را که مناطق وسیعی در لبنان را هدف قرار داد محکوم می کنیم و آنها را تشدید خطرناکی می دانیم.

در این بیانیه آمده است: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را بپذیرد تا مقامات اشغالگر اسرائیل را مجبور به توقف قتل‌عام‌های وحشیانه و حملات مکرر آن به لبنان کند.