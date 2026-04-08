اسپانیا: اسرائیل باید بمباران لبنان را متوقف کند؛ جنگ باید پایان یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «خوزه مانوئل آلبارس» وزیر امور خارجه اسپانیا امروز در سخنانی تصریح کرد: (رژیم) اسرائیل باید بمباران لبنان را متوقف کند.

وزیر امور خارجه اسپانیا در این باره ادامه داد: (رژیم) اسرائیل باید بمباران بی‌ محابا و نسنجیده علیه لبنان را متوقف کند. ما خواستار کاهش تنش، استفاده از دیپلماسی و بازگشت به مذاکرات هستیم.

«خوزه مانوئل آلبارس» در این خصوص گفت: جنگ باید متوقف شود. لبنان باید بخشی از روند صلح و توافق‌ نامه‌ های مورد بحث باشد. اسپانیا از یونیفیل (مأموریت صلح‌بانی سازمان ملل در لبنان) حمایت می‌ک ند و حملات علیه آن (از سوی رژیم صهیونیستی) باید متوقف شود.

منابع رسانه ای تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را بسیار شدید و سنگین توصیف کردند. این تجاوز وحشیانه علیرغم توافق آتش بس اخیر رخ می دهد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که آمار جدید تلفات حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان حاکی از شهادت ۸۷ نفر و مجروح شدن ۷۰۰ تن دیگر است.