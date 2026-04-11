به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کریل لاگوینوف، مدیر اداره نهادهای بین‌المللی در وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به رأی شورای امنیت در قبال قطعنامه بحرین اظهار داشت که روسیه و چین نمی‌توانند از هیچ طرحی که مانع نتیجه دادن تلاش‌ها برای پایان درگیری در منطقه شود حمایت کنند.

وی اضافه کرد: ما از هیچ طرحی که در مسیر تلاش ها برای توقف جنگ و درگیری در منطقه خلیج فارس و یافتن راه کار سیاسی سنگ اندازی کند حمایت نمی کنیم.

این سخنان لاگوینوف در واکنش به پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی بحرین در خصوص تنگه هرمز مطرح شد. وی اضافه کرد: در این پیش نویس تصویر کاملی از وقایع انعکاس پیدا نکرده و به مسئولیت طرف های اصلی درگیری اشاره ای نشده است.

سه‌شنبه گذشته روسیه و چین این پیش نویس را وتو کردند. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، اظهار داشت که مسکو نمی‌تواند از طرحی که یک پیش زمینه خطرناک علیه حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند حمایت کند.