به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: رژیم صهیونیستی می‌کوشد از تصمیم آتش‌بس مرتبط با جبهه لبنان شانه خالی کند تا شکست خود در تجاوز به ایران را جبران کند.

وی بیان کرد: اسرائیل پس از ناکامی در تحقق اهدافش، ناچار شد به تصمیم آمریکا برای توقف جنگ تن دهد.

نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: جنایات اسرائیل در لبنان نمی‌تواند تصویر شکست در برابر ایران و عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی در برابر مقاومت لبنان پیش از رسیدن به رود لیتانی را پاک کند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که آمار جدید تلفات حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان حاکی از شهادت ۸۷ نفر و مجروح شدن ۷۰۰ تن دیگر است.