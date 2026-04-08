۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

حزب الله لبنان: حملات دشمن با هدف انتقام گرفتن از غیرنظامیان است

حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، بازارها و مغازه‌ها در ساعات شلوغی، تلاشی ناکام برای انتقام از شهروندان غیرنظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای به حمله امروز رژیم صهیونیستی به لبنان واکنش نشان داد.

حزب‌الله بیان کرد: دشمن اسرائیلی امروز سلسله کشتارهای علیه غیرنظامیان بی پناه انجام داد و در ده‌ها یورش وحشیانه مناطق غیرنظامی در ضاحیه جنوب و بیروت، صیدا، جنوب لبنان و بقاع را هدف قرار داد که بر اثر صدها نفر از جمله کودکان، زنان و سالخوردگان شهید و زخمی شدند.

همچنین حزب‌الله اعلام کرد: این حمله با هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، بازارها و مغازه‌ها در ساعات شلوغی، تلاشی ناکام برای انتقام از شهروندان غیرنظامی است. کشتارهای امروز عزم ما را برای مقاومت و مقابله با دشمن، دفاع از مردم و وطن و حفظ امنیت در برابر تجاوز مداوم بیشتر می‌کند.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: خون کشته‌شدگان و مجروحان هدر نخواهد رفت و کشتارهای امروز، حق طبیعی و قانونی مقاومت در برابر اشغالگری و پاسخ به تجاوز را ثابت می‌کند.

    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ما امت مسلمان همه با هم هستیم. به یک نفرمان ظلم شود به تمامیتمان ظلم شده و نحن منتقمون.
    • IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      رژیم تروریست و خونخوار صهیونیستی تنها دلیل ناآرامی در خاورمیانه است و تا الان هیچ کشوری در خاورمیانه مثل اسرائیل در ترور، تجاوز و قتل عام از او پیشی نگرفته و جالبه نتانیابو با پر رویی ایران مظلوم را تروریست معرفی میکنه در حالی که روزی نیست این رژیم منحوس صهیونی خون بیگناهان رو به زمین نریزه
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      خدالعنتشون کنه وبه سزای اعمالشون برسونه ،مردم ونیروهای نظامی لبنان مراقب خودشان باشند
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      دولت لبنان وقتی عرضه ی داشتن ارتش ندارد حزب الله را در راس حرم دفاعی کشورش قرار دهد ، بدون حزب الله اسرائیل لبنان را متلاشی خواهد کرد چون میداند بی دفاع هستند، چرا اسراییل هر سلاحی میخواهد میتواند داشته باشد ، هر جنایتی می‌تواند مرتکب شود، اصول و قواعد بین المللی را میتواند نادیده بگیرد ولی لبنان حتی توان دفاع نباید داشته باشد؟چرا حتی جنگنده ندارد؟ اسرائیل به راحتی مرتکب جنایت جنگی می‌شود یک بار به بهانه ی حماس، یک بارحزب الله و یا سپاه در صورتی که خودش بزرگ ترین تروریست تاریخ است
    • IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بعد از خدا ملت ایران پشتتون هستن، شما در این چهل روز برای دفاع از ایران سنگ تمام گذاشتید و نامردیست که شما را تنها رها کنیم
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      ایران برای بقا در آینده نیاز به سلاح هسته‌ای داره اونم بصورت انبوه
      • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        0 0
        برای همین نتانیاهو دنبال اورانیوم غنی شده ی ایرانه چون میدونه فقط سلاح هسته ای میتونه اسرائیل وحشی رو رام کنه
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      باید بر حسب وظیفه و طبق شروط تعیین شده که نقض شده به اسرائیل غاصب حمله کنیم و اجازه گستاخی ندهیم. حزب الله عزیز و برادر ماست و صد در صد حمایت میکنیم و من حاضرم شخصا برای دفاع از برادران حزب الله در آنجا اعزام شوم
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      چرا هیچ واکنشی نشون نمیدیم؟؟؟؟ چرا به اسرائیل این فرصت رو دادیم‌که از پناهگاه بیاد بیرون؟؟؟
    • ایرانی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      یه ویدیو دیدم که یه پلیس وحشی اسراییلی یه بچه فلسطینی را وحشیانه خفه کرد.خیلی ناراحت شدم.حقوق بشرکجاست.اگراین کودک فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی یاامریکایی یاصهیونیست بود ویک نفرازکشورهای خاورمیانه اوراخفه میکردحالا حقوق بشردنیارابه هم زده بود.وقتی که آن کودک داشت خفه میشد انگارمن داشتم خفه میشدم.خقه میشدم که چراحقوق بشرفقط برای غربی هاونژادپرستان است.چرابرای مردم لبنان که بمباران میشوندحقوق بشرنیست.چراکسی نتانیاهو ودولت فاسدش راپاسخگوی جنایاتش نمیکند.چرا هیچ کسی جلوی ترامپ رانمیگیره.حقوق بشرکجاس
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      خدانابود کند جنگندهاشون رو که وسیله ای هستنند برای ادم کشی ،باید اشیانه جنگندها و تجهیزات نظامی اسرائیل رو بزنند

