حزب الله لبنان: حملات دشمن با هدف انتقام گرفتن از غیرنظامیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای به حمله امروز رژیم صهیونیستی به لبنان واکنش نشان داد.

حزب‌الله بیان کرد: دشمن اسرائیلی امروز سلسله کشتارهای علیه غیرنظامیان بی پناه انجام داد و در ده‌ها یورش وحشیانه مناطق غیرنظامی در ضاحیه جنوب و بیروت، صیدا، جنوب لبنان و بقاع را هدف قرار داد که بر اثر صدها نفر از جمله کودکان، زنان و سالخوردگان شهید و زخمی شدند.

همچنین حزب‌الله اعلام کرد: این حمله با هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، بازارها و مغازه‌ها در ساعات شلوغی، تلاشی ناکام برای انتقام از شهروندان غیرنظامی است. کشتارهای امروز عزم ما را برای مقاومت و مقابله با دشمن، دفاع از مردم و وطن و حفظ امنیت در برابر تجاوز مداوم بیشتر می‌کند.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: خون کشته‌شدگان و مجروحان هدر نخواهد رفت و کشتارهای امروز، حق طبیعی و قانونی مقاومت در برابر اشغالگری و پاسخ به تجاوز را ثابت می‌کند.