به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به استان هرمزگان و بندرعباس اظهار کرد: این هیئت با هدف بررسی آخرین وضعیت امنیتی استان و سواحل جنوبی کشور، به نمایندگی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به این منطقه سفر کرد.
وی با اشاره به برگزاری نشستهایی در حوزههای امنیتی و دفاعی و اقتصادی در استان هرمزگان، بیان کرد: روند ترخیص کالاها در استان هرمزگان و بندر شهید رجایی در وضعیت خوبی است و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه امنیتی با تلاشها و هماهنگیهای دستگاههای مختلف مشکلی نیست و امنیت به صورت کامل برقرار است.
رضایی بیان کرد: آرایش و وضعیت نیروهای حوزه نظامی ما در استان هرمزگان خیلی خوب است و کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز به صورت کامل در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
وی تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه موفق شده ضربات کوبنده و حیرت انگیزی به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و به ویژه دشمن آمریکایی وارد کند و همه امکانات آنها را در منطقه نابود کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران هیچ مشکلی برای ادامه جنگ ندارند و کاملاً آماده یک جنگ طولانی مدت هستند.
وی ادامه داد: امنیت در جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک و سایر جزایر به صورت کامل برقرار است و دشمن هیچ توانی برای انجام عملیات در حوزه سرزمینی در این جزایر ندارد.
رضایی از تلاشها و مجاهدتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهویژه نیروی دریایی سپاه و ارتش، تقدیر کرد و از مسئولان و مردم انقلابی استان هرمزگان که با حضور خود در میدان امنیت را تأمین کردهاند، تشکر کرد.
