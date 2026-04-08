به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه از زمان شروع شرایط جنگی پویش ملی ایران ما آغاز شد، ابراز داشت: این پویش حرکتی فرصتی برای مشارکت داوطلبان و خیران در مهربانی و پذیرش مسئولیت اجتماعی است.

وی از مشارکت مردم در این پوش تقدیر کرد و ادامه داد: از زمان آغاز این پوش لغایت روز پانزدهم فروردین یک هزار و ۵۲۰ نفر داوطلب در فرآیندهای اجرای طرح مشارکت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از فعالیت ۱۲ ایستگاه در این خصوص خبر داد و اظهار کرد: این ایستگاه ها برای جمع آوری کمک ها در شهرهای استان مستقر شده بودند.

درخشان با اشاره به آموزش بالغ بر یک هزار نفر در راستای تقویت شبکه داوطلبی تصریح کرد: ۱۵۰ نفر داوطلب جدید جذب و ساماندهی شدند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون ۸۰۰ نفر در هتل‌های شهر سمنان اسکان داده شدند، افزود: با مشارکت یکی از خیران این اقدام انجام گرفت تا فرصتی برای حمایت از افراد متأثر از شرایط جنگی ایجاد شود.