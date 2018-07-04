۵۰ خانه داوطلب هلال احمر در سطح استان سمنان فعالیت دارند

ابراهیم احسانی در حاشیه همایش استانی خیرماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در این همایش نزدیک به ۷۰ خیر داوطلب مورد تجلیل قرار گرفتند، ابراز داشت: این افراد در زلزله کرمانشاه بالاترین مبلغ را برای کمک به این هموطنان پرداخت کرده بودند و همچنین از تعدادی اعضا داوطلب جوان و اعضای امدادگر جوان مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه افراد بالای ۲۹ سال در این طرح مشارکت دارند، افزود: در سطح استان سمنان ۵۰ خانه داوطلب وجود دارد که در قالب طرح‌هایی نظیر حمایت ماندگار، طرح نیابت، همای رحمت خیران داوطلب کارهای اجرایی عام‌المنفعه را انجام می‌دهند که مردم نیز می توانند در این برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

عضویت ۵۰۰۰ نفر در جمعیت هلال احمر استان سمنان

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه پنج هزار نفر در استان عضو این جمعیت هستند، ابراز داشت: هلال احمر برای پذیریش اعضا هیچ گونه محدودیتی ندارد و افراد علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به یکی از پایگاه‌های هلال احمر از برنامه‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

احسانی بابیان ایکه بالغ‌بر یک میلیارد تومان کمک غیر نقدی به زلزله‌زدگان کرمانشاه اهدا شد، تصریح کرد: مهم ترین اقدام خیران را می‌توان به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان کرمانشاه ذکر کرد که خیران در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان به حساب هلال احمر واریز کردند که در سطح کشور به نسبت جمعیت سمنان مقام اول را در این حوزه به خود اختصاص داد.

وی بابیان اینکه خیران داوطلب در مجموع اقدامات بسیاری را انجام دادند، افزود: مرکز همودیالیز شاهرود توسط خیران با هزینه کرد هر دستگاه دیالیز حدود ۶۰ میلیون تومان احداث شد و پایگاه امداد موقت گرمسار نیز با هزینه کرد ۵۰ میلیون تومانی توسط یک خیر احداث و پایگاه امدادی اداری با اهدا زمین و ساخت آن توسط یک خیر سرخه ای در حال پیگیری است.

مراسم تجلیل از خیران داوطلب صبح چهارشنبه در سالن شهید مطهری برگزار شد.