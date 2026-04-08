بدرقه باشکوه پیکر شهید سردار مجید خادمی در میدان انقلاب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر سردار شهید مجید خادمی، فرمانده شهید اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز با حضور پرشور و باشکوه مردم شریف تهران در میدان انقلاب اسلامی تشییع و بدرقه شد.

در این مراسم، هزاران نفر از شهروندان تهرانی با سردادن شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر آمریکا»، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا نشان دادند.

حضور خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان لشکری و کشوری، و اقشار مختلف مردم، جلوهای خاص به این آیین حماسی بخشید. مردم با برافراشتن پلاکاردهایی با تصویر شهید خادمی و نوشته هایی در وصف مقام والای شهادت، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

سردار شهید مجید خادمی از فرماندهان برجسته اطلاعات سپاه بود که در راه دفاع از امنیت ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی توسط دشمن آمریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شرکتکنندگان در این مراسم بار دیگر بر ادامه راه شهیدان و مقابله با توطئه های دشمنان نظام اسلامی تأکید کردند.