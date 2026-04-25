۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

سرپرست بنیاد شهید استان تهران: اتحاد ملت ایران مرهون خون شهدا است

تهران- سرپرست بنیاد شهید استان تهران گفت: اتحاد ملت ایران در سایه خون شهدا ایجاد شده و این همبستگی، توطئه دشمن را پس از شهادت رهبر خنثی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، بعد از ظهر شنبه، در حاشیه دیدار با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دین اسلام، شهادت به عنوان والاترین مقام برای انسان‌های برگزیده معرفی شده است؛ شهید همچون معلمی است که پس از شهادت، جامعه را هدایت می‌کند و هر کس به شهدا متصل شود، به فیضی بی‌انتها دست می‌یابد.

وی با اشاره به توطئه دشمنان پس از شهادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی افزود: دشمن گمان می‌کرد ایران از هم می‌پاشد، اما رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) به زیبایی فرمودند که ملت ایران کشور را رهبری کردند؛ این اتحاد و همبستگی در سایه خون شهدا محقق شده است.

تبیرئی با بیان اینکه اداره بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران در دوران جنگ در میدان حضور داشت، تصریح کرد: تمام اقدامات ما در مقابل ایستادگی ملت و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا قابل قیاس نیست.

این مقام مسئول با یادآوری شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان و مردم در نقاط مختلف کشور به‌ویژه استان تهران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ خللی در اراده مردم ایجاد نشد و هرجا در شهرستان‌های استان تهران حضور یافتیم، مردم پای کار محکم و استوار ایستادند.

