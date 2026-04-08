به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی به مناسبت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان‌الله علیه پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

مردم شریف و غیرت‌مند استان لرستان

امروز، پس از چهل روز از شهادت حکیم و مرجع تقلید جهان تشیع حضرت آیت‌الله‌العظمی امام شهید، سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) پیشوای امت اسلامی، جهان اسلام و آزادگان جهان و ملت عزیز ایران قاب‌هایشان در سوگ و روحشان از حماسه و انتقام موج می‌زند. او که نوری در تاریکی‌ها بود و صیانت از حریم اسلام و مسلمانان و ایران را وظیفه هستی خویش دانست، امروز در کرامتِ ابدی، ذخیره حق و سرمایه ایستادگی ماست.

ای ملت آزاده‌ای که در ایام عزاداری، با حضور پرشور در برنامه‌های اجتماع شبانه، شکوهِ پیوند خود با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی را به نمایش گذاشتید، اکنون زمانِ سوگ و ورود به مجالس گرامیداشت آن امام شهید است.

ازاین‌رو از عموم مردم استان لرستان دعوت می‌کنم تا در ویژه‌برنامه‌های اعلام شده که از روز چهارشنبه تا جمعه و حضور در نمازهای دشمن‌شکن جمعه برگزار خواهد شد، با اجتماع پر شورتان همراه با عزاداری‌های سنتی و مشارکت هیئت‌های مذهبی پیام همیشگی خود را که «ما بر سرِ عهد با اماممان هستیم و یاد امام شهید را همیشه بر دل داریم» را به گوش جهانیان برسانید.

در این مسیرِ دشوار و پرافتخار، مردم استان لرستان با حمایت‌های جانانه و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با پشتوانهٔ اقتدارِ نیروهای مجاهد و رزمنده نیروهای مسلح، انتظامی، امنیتی و بسیج و عشایر، در مسیرِ حق و غلبه بر دشمنان گام برمی‌دارند.

قطعاً تا رسیدن به نتیجه نهایی که سربلندی ملت ایران و به‌زانودرآمدن دشمن آمریکایی صهیونی است به جهاد مقدس ادامه داشت. خونِ امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی و پیمودن اهداف آنان راه پیروزی بر دشمنان است.