غیناقی: ادبیات، مسیری برای تداوم راه شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی شامگاه چهارشنبه در نشست نقد و بررسی آثار ادبی اعضای کانون با عنوان «جان من؛ جان ایران» که به مناسبت گرامیداشت اربعین شهادت رهبر معظم انقلاب و کودکان شهید میناب برگزار شد، اظهار کرد: توجه به حوزه ادبیات، به‌ویژه در بخش شعر و داستان، نقش مهمی در رشد فکری و تربیتی کودکان و نوجوانان دارد.

وی با اشاره به همکاری استان‌های گلستان و مازندران در برگزاری این برنامه افزود: برنامه‌ریزی منسجم در سطح ستادی و تلاش مربیان دلسوز، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای ادبی در میان اعضای کانون شده و شاهد پیشرفت چشمگیر دختران و پسران در این حوزه هستیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان ادامه داد: این دستاوردها بدون حضور مربیان متعهد و علاقه‌مند که با عشق به تعلیم و تربیت نسل آینده می‌پردازند، محقق نمی‌شود؛ چرا که کودکان و نوجوانان امروز، آینده‌سازان کشور هستند.

غیناقی با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی و نیز گرامیداشت یاد کودکان شهید میناب اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در تبیین ارزش‌ها و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جدید مؤثر باشد و مسیر شهدا را در جامعه تداوم بخشد.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادبی و هنری گفت: نشست‌های نقد و بررسی آثار، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، تقویت مهارت‌های ادبی و ارتقای سطح کیفی تولیدات فرهنگی در میان اعضای کانون است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با قدردانی از حضور مسئولان، مربیان و اعضای کانون خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها، شاهد پرورش نسلی خلاق، متعهد و آگاه باشیم که بتواند در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر کشور گام بردارد.