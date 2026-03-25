کانون پرورش فکری کودکان حملات دشمن صهیونی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان وزارت آموزش و پرورش، شصت‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب بولونیا در حالی اواخر فروردین ۱۴۰۵ در ایتالیا برگزار می‌شود که کانون پرورش فکری در نامه‌ای از دبیرخانه این رویداد ادبی و همچنین دبیرخانه تصویرگری براتیسلاوا درخواست کرده است تا نسبت به حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدارس و مراکز آموزشی واکنش نشان بدهند.

متن کامل بیانیه کانون پرورش فکری به دبیرخانه جشنواره‌های بولونیا و براتیسلاوا به شرح زیر است:

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به عنوان نهادی که در شش دهه فعالیت خود به رشد فکری، فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان ایرانی پرداخته است، با قلبی آکنده از اندوه و دغدغه‌ای عمیق نسبت به آینده فرزندان این سرزمین این بیانیه را صادر می‌کند امروز که کودکان و نوجوانان ایرانی با تهدیدهای جدی و حمله‌های نظامی مواجه هستند، نمی‌توانیم در برابر این رنج و نگرانی سکوت کنیم. کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان، نه تنها از آسیب‌پذیرترین اقشار در هر درگیری نظامی هستند، بلکه نماد آینده، امید و صلح نیز محسوب می‌شوند. حمله‌های رژیم صهیونی‌آمریکایی به مدارس، مراکز آموزشی، و مناطق مسکونی که کودکان در آن‌ها زندگی و تحصیل می‌کنند، نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است و جزیی جدایی‌ناپذیر از جنایتی است که علیه آینده بشریت انجام می‌شود.

ما بر این باوریم که کودکان در جنگ نه تنها مجرم نیستند، بلکه قربانیانی بی‌گناه‌اند که باید در تمام شرایط، از هرگونه خشونت، آزار و سوءاستفاده محافظت شوند. کنوانسیون‌های بین‌المللی به وضوح مشخص کرده‌اند که حقوق کودکان، اعم از حق آموزش، حق امنیت و حق زندگی سالم، در شرایط عادی و در شرایط بحران نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهای تخصصی حقوق کودک، در قبال حفظ امنیت و سلامت کودکان در هر نقطه از جهان مسئول هستند.

بنابراین، ما از نهادهای بین‌المللی متولی حقوق کودک دعوت می‌کنیم که نسبت به این جنایت سکوت نکنند، موضع‌گیری قاطع و عملی اتخاذ کنند و با صدور بیانیه محکومیت فوری، از کودکان در برابر هرگونه خشونت محافظت کنند. از آنها می‌خواهیم که بررسی مستقل و بی‌طرفانه‌ای از وضعیت کودکان در مناطق درگیر انجام دهند، تضمین کنند که حملات به مدارس و مراکز آموزشی فوراً متوقف شود، و با حمایت فعال از بازسازی زیرساخت‌های آموزشی تخریب‌شده، نقش خود را در حفظ آینده کودکان ایفا کنند. ما بر این باوریم که صلح و امنیت کودکان، ضامن آینده‌ی یک جامعه‌ی سالم و رشدیافته است و هیچ انسانی در برابر نقض حقوق کودکان بی‌تفاوت نخواهد بود.

با آرزوی صلح و امنیت برای همه‌ی کودکان جهان‌