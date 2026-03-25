تدارک نمایشی میدانی برای یادمان کودکان میناب؛ «نوروز پیروز» دیدنی شد

سعید زین‌العابدینی معاون تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره برنامه‌های مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون در ایام سال نو برای کودکان و نوجوانان، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه امکان اجرای تئاتر برای کودکان و نوجوانان در شهر تهران میسر نیست، اکران آنلاین رایگان فیلم‌تئاترها را ادامه می‌دهیم. در حال حاضر ۶۰ فیلم‌تئاتر روی سایت تیوال اکران رایگان شده‌اند که این اکران‌ها مورد استقبال خانواده‌ها و فرزندان‌شان قرار گرفته است.

وی افزود: قرار است به زودی و برای اولین بار، ۵ فیلم‌تئاتر جدید نیز به صورت رایگان اکران آنلاین شود. این اکران بعد از آماده‌سازی فیلم‌تئاترهای مدنظر به زودی انجام می‌شود.

زین‌العابدینی درباره دیگر برنامه‌های مدنظر، توضیح داد: در مناطق و استان‌هایی که کمتر درگیر جنگ هستند نظیر استان مازندران، برنامه «نوروز پیروز» شامل نمایش عروسکی، قصه‌گویی، شعرخوانی و بازی‌های نمایش خلاق در مراکز درمان و مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست در حال اجرا است. این برنامه از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شده و همچنان اجرای آن ادامه دارد.

معاون تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه سخنان خود از اجرای ویژه‌برنامه‌های مختلف نمایشی به صورت رایگان و در راستای جهاد فرهنگی در استان‌های مختلف کشور از جمله استان قزوین در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

وی یادآور شد: با گروه‌های نمایشی کودکان و نوجوان به‌خصوص گروه‌هایی که آثار تک‌نفره و کم حجم دارند گفتگو کرده‌ و به مراکز کانون در استان‌های مختلف معرفی کردیم تا در شهرها به اجرا بپردازند. ضمن اینکه در حال آماده‌سازی ۲۰ نمایش میدانی هستیم که با توجه به تداوم شرایط فعلی، در محلات مختلف شهر تهران و شهرستان‌های دیگر اجرا شوند. در حال حاضر بیشتر تمرکز ما روی اجرای تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان‌ها است.

زین‌العابدینی در پایان تأکید کرد: در حال تدارک و تولید نمایشی میدانی با موضوع یادمان کودکان شهید مدرسه میناب هستیم که به زودی در تهران و شهرستان‌های مختلف اجرا می‌شود.