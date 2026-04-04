به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش از سوی کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران، با هدف ترویج فرهنگ یادگیری تجربی و تقویت خلاقیت در خانواده‌ها، به یاد شهدای رمضان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

هدف اصلی این طرح، تبدیل محیط خانه به یک آزمایشگاه کوچک و جذاب است تا شرکت‌کنندگان با استفاده از وسایل ساده و در دسترس، مفاهیم علمی را به صورت عملی و تجربی لمس کنند. این پویش بستری برای ارتقای مهارت مشاهده، قدرت توضیح علمی و شکوفایی استعدادهای خلاقانه نسل نوجوان فراهم می‌آورد.

پیش‌تر علاقه‌مندان تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ فرصت داشتند بر اساس دو رویکرد «ایده‌پردازی و ابتکار» و «اجرای آزمایش‌های منابع معتبر علمی» اقدام به انجام آزمایش‌ها و طرح‌های خود کنند.

بر اساس این فراخوان، در رویکرد «ایده‌پردازی و ابتکار»، محدودیتی برای منابع وجود ندارد و خلاقیت شرکت‌کننده معیار اصلی است. شرکت‌کنندگان می‌توانند با نگاهی نو به اطراف، پدیده‌هایی را کشف کرده یا ابزارهایی بسازند. از جمله ایده‌های پیشنهادی می‌توان به ساخت مدل عضله انسان با بادکنک و نخ، طراحی پرتاب‌کننده فیزیکی با کش و مقوا، ساخت آتشفشان خانگی، ساخت قایق فویلی برای بررسی شناوری، یا ساخت پل با نی نوشابه و سازه ماکارونی اشاره کرد.

هم‌چنین از شرکت‌کنندگان دعوت می‌شود تا با توجه به اقلیم منطقه خود، نمونه‌ای از ابتکارهای پیشینیان را ارائه دهند یا به ساخت دست‌ساخته‌های کاربردی برای مواقع اضطراری (مانند ماسک یا آتل) و نوآوری‌های حوزه کشاورزی خانگی بپردازند.

در رویکرد «اجرای آزمایش‌های منابع معتبر علمی»، ۲۰ آزمایش از کتاب «آزمایشات شگفت‌انگیز» نوشته کریستال چترشن با ترجمه معصومه کلاگر انتخاب شده است. این آزمایش‌ها دارای رویکرد استیم (STEM) بوده و شرکت‌کنندگان می‌توانند با انتخاب هر یک از آن‌ها و با نظارت اولیا، مراحل را در منزل اجرا کنند.

نحوه شرکت و قوانین ارسال آثار:

علاقه‌مندان باید از مراحل انجام آزمایش خود یک نماهنگ ۱۰۰ ثانیه‌ای تهیه کنند. این ویدئو باید شامل معرفی وسایل، انجام آزمایش، توضیح علمی به زبان ساده و نتیجه‌گیری باشد. هم‌چنین لازم است شرکت‌کننده مشخص کند در کدام محور (ایده‌پردازی یا آزمایش کتاب) شرکت کرده است.

خلاقیت در تدوین، صداگذاری و ارائه جذاب به عنوان امتیاز ویژه مورد توجه داوران قرار خواهد گرفت.

هر یک از شرکت‌کنندگان در پایان با گفتن جمله مخصوص خودشان برای ساختن آینده علمی کشور با رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب پیمان ببندند.

ویدئوی پایانی باید به شناسه @kafna_alborz در پیام‌رسان بله ارسال شود.

شناسنامه اثر باید شامل معرفی شرکت‌کننده و نام استان و مرکز، معرفی وسایل آزمایش، انجام آزمایش، توضیح علمی ساده، نتیجه‌گیری و گفتن جمله مخصوص خودشان برای ساختن آینده علمی کشور در پیمان با رهبر شهید و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب باشد.

ایمنی شرکت‌کنندگان اولویت اول این پویش است. از این رو استفاده از مواد شیمیایی خطرناک، اسیدهای قوی و مواد محترقه ممنوع است. هم‌چنین انجام آزمایش‌هایی که نیازمند آتش مستقیم و کنترل‌نشده است، باید تنها با نظارت بزرگ‌سالان انجام شود.

در این پویش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز به عنوان دبیرخانه اجرایی پویش و کانون استان هرمزگان به عنوان دبیرخانه علمی با کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران همکاری می‌کنند.

هم‌چنین در مراحل مختلف شکل‌گیری پویش ملی «جوانه‌های کافنا؛ از ایران تا ثریا»، کانون پرورش فکری استان‌های لرستان و سمنان نقش‌آفرینی داشتند.

یادآوری می‌شود در این پویش کودکان و نوجوانان این آزمایش‌ها را با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و بیعت علمی با رهبر شهید انقلاب برای ساختن آینده‌ای روشن ایرانی‌اسلامی انجام می‌دهند.