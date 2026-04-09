به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته ملی حقوق بشردوستانه با انتشار بیانیه مشترک شماره ۹، نسبت به حملات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا علیه زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی هشدار دادند و خواستار رعایت بی‌قید و شرط اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه شدند.

در این بیانیه آمده است که در حملات اخیر، دست‌کم ۸ خط ریلی و ۵۹ فرودگاه مسافربری، به همراه سایر تأسیسات عمومی، راه‌های ارتباطی، پل‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل، هدف حملات قرار گرفته‌اند. همچنین پست‌های برق، نیروگاه‌ها و تأسیسات پتروشیمی نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند که موجب اختلال جدی در تأمین انرژی، خدمات حیاتی و نیازهای اساسی مردم شده و پیامدهای گسترده و بلندمدتی بر زندگی، سلامت و امنیت غیرنظامیان برجای گذاشته است.

جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه تأکید کرده‌اند که بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به ویژه اصل تفکیک، هرگونه حمله به اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی ممنوع بوده و عاملان آن مسئول نقض فاحش تعهدات بین‌المللی هستند. هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی با کارکرد عمدتاً غیرنظامی، مصداق آشکار نقض این اصول است.

این نهادها ضمن محکومیت این اقدامات از نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل، خواسته‌اند:

• بررسی فوری، مستقل و مستندسازی این حملات؛

• تقویت نظارت بر رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛

• استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک برای توقف این حملات؛

• فراهم کردن زمینه پاسخگویی و پیگرد عاملان این نقض‌ها.

همچنین در بیانیه تأکید شده است که تضمین دسترسی ایمن و سریع به کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مسئولیتی اساسی برای جامعه بین‌المللی است و هرگونه اخلال در این مسیر پیامدهای انسانی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

در پایان، رئیس جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه، بر ضرورت حفظ جان، کرامت و امنیت غیرنظامیان تحت هر شرایطی تأکید کرده و یادآور شده است که نقض این اصول نباید بدون پاسخ باقی بماند.