تأکید پاکستان بر ضرورت اقدام فوری بین المللی علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد حملات مداوم رژیم اسرائیل به لبنان را به شدت محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین تأکید کرد: ما خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل هستیم.

این وزارتخانه افزود که وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای سعودی خود بر لزوم احترام کامل به آتش‌بس بین ایران و آمریکا تأکید کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، وزیران امور خارجه پاکستان و عربستان سعودی بر لزوم اجرای توافق واشنگتن-تهران برای تضمین صلح پایدار تأکید کردند.

پیشتر هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان، بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به آتش‌بس تأکید و تصریح کرده بود: حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان به‌عنوان بخشی از تفاهم باید فورا متوقف شود.