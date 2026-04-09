  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۶

تأکید پاکستان بر ضرورت اقدام فوری بین المللی علیه رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ضمن محکوم کردن شدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، اقدام فوری بین‌المللی را برای توقف نقض قوانین بین‌المللی توسط این رژیم خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد حملات مداوم رژیم اسرائیل به لبنان را به شدت محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین تأکید کرد: ما خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای توقف نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل هستیم.

این وزارتخانه افزود که وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای سعودی خود بر لزوم احترام کامل به آتش‌بس بین ایران و آمریکا تأکید کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، وزیران امور خارجه پاکستان و عربستان سعودی بر لزوم اجرای توافق واشنگتن-تهران برای تضمین صلح پایدار تأکید کردند.

پیشتر هم شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان، بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به آتش‌بس تأکید و تصریح کرده بود: حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان به‌عنوان بخشی از تفاهم باید فورا متوقف شود.

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      و این در حالی است که سازمان ملل خیانتکار خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است. و این در حالی است که سازمان ملل خیانتکار خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است. و این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل خیانتکار خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است.
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار هستند

