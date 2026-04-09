مرزبانی: بیش از ۹ نهالستان فعال در استان گیلان وجود دارد

مازیار مرزبانی در حاشیه آیین کاشت نهال در ساحل رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه فضای سبز اظهار کرد: در راستای منویات رهبری، برنامه‌ریزی برای کاشت «نهال امید» انجام و پویش‌های مختلفی در این زمینه برگزار می‌شود.

وی به پویش «سرو ایران» که به یاد رهبر شهید هر ساله در روز درختکاری (۱۵ اسفند) برگزار می‌شد اشاره و اضافه کرد: امروز نیز این پویش به یاد شهدای هسته‌ای برگزار می‌گردد.

مرزبانی با اشاره به طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در سراسر کشور طی چهار سال، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح، هر سال ۲۵۰ میلیون نهال در کشور کاشت می‌شود و سهم استان گیلان ۳۲ میلیون اصله نهال است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه در سال سوم اجرای این طرح (سال ۱۴۰۴) موفق به کاشت ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نهال شده‌ایم، افزود: هر چند امسال سال پایانی کاشت یک میلیارد درخت است، اما کاشت نهال پایانی ندارد.

مرزبانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه نهال‌کاری تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۹ نهالستان با مساحتی بالغ بر ۴۱۵ هکتار در نقاط مختلف گیلان وجود دارد.

وی با تأکید بر تولید گسترده نهال در این مراکز، گفت: در سال جاری بیش از ۱۰ میلیون اصله تولید نهال در این نهالستان‌ها انجام می‌گیرد که نقش مهمی در تأمین نیازهای استان و تحقق طرح‌های ملی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم و نهادهای مربوطه، بتوانیم پویش‌های کاشت نهال را تا رسیدن به چشمانداز چهارساله و فراتر از آن ادامه دهیم و گیلان سرسبز را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.