کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اظهار کرد: تعهد سالانه گیلان در این طرح هشت میلیون اصله نهال است در حالی که میانگین کشوری سالانه ۲۵۰ میلیون اصله پیشبینی شده تا در چهار سال به هدف یک میلیارد درخت دست یابیم.
وی با یادآوری توصیههای رهبر شهید در خصوص کاشت درخت افزود: ایشان هر سال در روز درختکاری (۱۵ اسفند) یک اصله نهال میوه میکاشتند و از دو سال گذشته با توجه به توصیه به کاشت یک میلیارد درخت، خودشان سه اصله نهال میوه غرس میکردند. امسال نیز به یاد ایشان، پویش «سرو ایران» را بنا نهادیم.
مرزبانی با اشاره به پایان سال سوم طرح و ورود به سال پایانی گفت: تولید نهال ما از تعهد هشت میلیونی فراتر رفته و در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون اصله نهال تولید داریم. امیدواریم امسال به عدد ۳۲ میلیون اصله برسیم و یقیناً از آن نیز فراتر خواهیم رفت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در خصوص برخورد با زمینخواری و تصرف اراضی ملی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۵ قانون، همکاران ما به محض مشاهده هرگونه تصرف، مراتب را بلافاصله به دادستانی منعکس میکنند و با متخلفان بدون هیچ تعارفی برخورد قاطع میشود.
وی ادامه داد: برای تصرفاتی که زیر پنج سال باشد، برابر دستور دادستان بلافاصله رفع تصرف انجام میشود و برای موارد دیگر نیز از طریق دستگاه قضایی پیگیری حقوقی صورت میگیرد.
مرزبانی با اشاره به پیگیری وضعیت سایت نفتی در ساحل لنگرود گفت: تحویل موقت مکان این سایت در حال انجام است و به زودی عملیات آن نهایی میشود.
وی اولویت اصلی منابع طبیعی را حفاظت از عرصههای طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: شعار ما این است که نخستین اولویت، حفاظت است و پس از آن برنامه احیا و توسعه عرصهها را دنبال میکنیم. طرح یک میلیارد درخت نیز در همین راستا تعریف شده است.
مدیرکل منابع طبیعی گیلان درباره آمادگی برای اطفای حریق بیان کرد: اکیپهای پنجنفره تشکیل شده و هماهنگی خوبی با ستاد بحران و فرمانداریها داریم. در «زمان طلایی» (گلدن تایم) تلاش میکنیم حریقها در کمتر از دو ساعت اطفا شود. خوشبختانه اکثر حریقهای استان سطحی بوده و خسارت زیادی نداشته است.
مرزبانی با اشاره به کمبود خودروهای اطفای حریق افزود: سازمان چند دستگاه خودرو در اختیار ما قرار داده و با فروش خودروهای فرسوده، برنامه خرید هشت تا ۱۰ دستگاه خودروی جدید را برای امسال داریم، اما اعتبار هوایی (بالگرد) هنوز به صورت کشوری برای استان تأمین نشده است.
وی در خصوص مساحت عرصههای طبیعی گیلان تصریح کرد: استان گیلان ۶۱۱ هزار هکتار جنگل، ۲۴۵ هزار هکتار مرتع و در مجموع ۹۷۵ هزار هکتار اراضی ملی دارد، در حالی که مساحت کل استان یک میلیون و ۴۱۷ هزار هکتار است.
مرزبانی در پایان از تخصیص اعتبار ۵۶ میلیارد تومانی برای محرومیتزدایی خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای آبخیزداری در مناطق مختلف استان از جمله رودسر، آستارا، رودبار و حوزههای منتهی به تالاب برنامهریزی شده و قراردادهای آن در حال انعقاد است.
نظر شما