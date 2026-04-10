غرس ۲۰۰۰ نهال در گلستان؛ تداوم پویش «سرو ایران» به یاد شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر نیکویی اظهار کرد: پویش «سرو ایران» با کاشت گسترده نهال در استان گلستان ادامه یافت و در قالب این حرکت مردمی، دو هزار اصله نهال در نقاط مختلف استان غرس شد.
وی افزود: این برنامه همزمان با چهلمین روز شهادت امام امت و در راستای تداوم پویش ملی «سرو ایران» برگزار شد و طی آن، مردم و مسئولان با حضور پرشور خود، یاد شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم را گرامی داشتند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، با اشاره به روند اجرای این پویش اظهار کرد: تاکنون این طرح در ۱۴۸ نقطه استان اجرا شده و در مجموع ۲۷ هزار اصله نهال از گونههایی همچون توت، سرو و بلوط کاشته شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هستهای کشور، اجرای پویشهای مشارکتی را گامی مؤثر در حفاظت از رویشگاههای ارزشمند هیرکانی دانست و افزود: مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی، تضمینکننده پایداری منابع طبیعی و آیندهای سالم برای نسلهای آینده است.
نیکویی با تأکید بر اهمیت درختکاری خاطرنشان کرد: کاشت نهال تنها یک اقدام زیستمحیطی نیست، بلکه پیوندی معنوی میان انسان، طبیعت و آینده کشور ایجاد میکند.
وی همچنین بیان کرد: این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی، از جمله مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانوادههای معظم شهدا و دانشآموزان برگزار شد.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان اجرای این پویش را جلوهای از پیوند عمیق مردم با آرمانهای رهبری و نشانهای از پویایی و رویش دوباره در سایه ایثار و شهادت دانست.
در ادامه، قدرتاله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز با اشاره به اهمیت این حرکت گفت: درختکاری نماد مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهان است و هر نهال، نشانهای از امید، پایداری و حرکت در مسیر آبادانی کشور به شمار میرود.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز، غرس نهال را نمادی از تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و بر نقش تربیتی این اقدام در نهادینهسازی فرهنگ حفظ منابع طبیعی تأکید کرد.
همچنین سرپرست امور بانوان استانداری گلستان در حاشیه این مراسم از کاشت درخت به یاد دانشآموز شهید میناب خبر داد و این اقدام را نمادی از ایثار، مقاومت و زنده نگه داشتن یاد شهدا دانست.
نظر شما