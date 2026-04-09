پیام تقدیر سردار قاآنی خطاب به مجاهدان و دلیر مردان جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به مجاهدان و دلیر مردان جبهه مقاومت بیان کرد: درود خدا بر شما که با درک درست از حوادث، تصمیم قاطع و شجاعانه و جنگ قهرمانانه درسهای پشیمان کننده ای به دشمنان بشریت دادید و با هوشیاری تمام، مراقب و آماده ایستادهاید.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مجاهدان و دلیر مردان جبهه مقاومت؛
درود خدا بر شما که با درک درست از حوادث، تصمیم قاطع و شجاعانه و جنگ قهرمانانه درسهای پشیمان کننده ای به دشمنان بشریت دادید و با هوشیاری تمام، مراقب و آماده ایستادهاید.
از مجاهدتهای بی نظیر و مثال زدنی شما تشکر و دست تک تک شما را می بوسم.
برادر شما
اسماعیل قاآنی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نظر شما