به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آغاز تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران، فارسی زبانان کشورهای همسایه و حوزه ایران فرهنگی با سرودن اشعاری به همراهی ایران و مردمانش اقدام کردند. سروده جدید طالب کریم آذرخش استاد دانشگاه خجند، شاعر و نویسنده برجستۀ تاجیکستان در وصف ایران عزیز را در ادامه میخوانیم:
به پاس دولت فرهنگ، ایران زنده خواهد ماند،
چو مهر نور بر ارژنگ، ایران زنده خواهد ماند!
به تاج و تخت جمشیدی، گل نوروز خورشیدی،
شرف در مسند و اورنگ، ایران زنده خواهد ماند!
محبت خانه عالم، مقدس دانه عالم،
به این تاریخ رنگارنگ، ایران زنده خواهد ماند.
به نور عشق و ایمانها، به فیض علم و عرفانها،
چو منشور خرد بر سنگ، ایران زنده خواهد ماند.
به لب خیام و فردوسی، به سینه حافظ و سعدی،
همیشه مولویآهنگ، ایران زنده خواهد ماند.
فریدونها به دامانش، تهمتنها نگهبانش،
ابرپیروز بر هر جنگ، ایران زنده خواهد ماند!
نظر شما