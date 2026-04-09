۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

چو منشور خرد بر سنگ، ایران زنده خواهد ماند

طالب کریم آذرخش استاد دانشگاه خجند، شاعر و نویسنده برجسته تاجیکستان در وصف ایران عزیز شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آغاز تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران، فارسی زبانان کشورهای همسایه و حوزه ایران فرهنگی با سرودن اشعاری به همراهی ایران و مردمانش اقدام کردند. سروده جدید طالب کریم آذرخش استاد دانشگاه خجند، شاعر و نویسنده برجستۀ تاجیکستان در وصف ایران عزیز را در ادامه میخوانیم:

به پاس دولت فرهنگ، ایران زنده خواهد ماند،
چو مهر نور بر ارژنگ، ایران زنده خواهد ماند!

به تاج و تخت جمشیدی، گل نوروز خورشیدی،
شرف در مسند و اورنگ، ایران زنده خواهد ماند!

محبت خانه عالم، مقدس دانه عالم،
به این تاریخ رنگارنگ، ایران زنده خواهد ماند.

به نور عشق و ایمان‌ها، به فیض علم و عرفان‌ها،
چو منشور خرد بر سنگ، ایران زنده خواهد ماند.

به لب خیام و فردوسی، به سینه حافظ و سعدی،
همیشه مولوی‌آهنگ، ایران زنده خواهد ماند.

فریدون‌ها به دامانش، تهمتن‌ها نگهبانش،
ابرپیروز بر هر جنگ، ایران زنده خواهد ماند!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها