به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن از شناسایی و دستگیری چهار نفر از عناصر وابسته به جریان‌های معاند خبر داد و در اطلاعیه منتشرشده آمده است: در پی تلاش‌های دشمنان برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی و بهره‌گیری از گروه‌های معاند، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی و دستگیری ۴ نفر از افراد مرتبط با این جریان‌ها شدند.

بر اساس این گزارش، متهمان با فعالیت در فضای مجازی، اقدام به تبلیغ علیه نظام، ایجاد تشویش اذهان عمومی و همچنین تحریک و سازماندهی برخی عناصر برای اقدامات مخل امنیت می‌کردند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این افراد همچنین در ارسال تصاویر و فیلم به برخی شبکه‌های معاند خارجی نقش داشته‌اند.

پلیس اعلام کرد: در بازرسی از متهمان، تعداد ۸ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

بر اساس اعلام مراجع انتظامی، افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده و با صدور احکام قضائی، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.