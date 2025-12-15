دستگیری متهمان تحت تعقیب در مینودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب و متواری به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام تحقیقات میدانی دقیق و گسترده موفق به شناسایی و دستگیری ۱۴ نفر از متهمان متواری و تحت تعقیب شدند.

فرمانده انتظامی مینودشت خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده در این طرح پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قضائی و قانونی لازم به مراجع قضائی مربوطه تحویل داده شدند.