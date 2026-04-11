به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر احمدی،صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری سه نفر خبر داد که نسبت به تهیه و ارسال فیلم و تصاویر از نقاط مختلف این شهرستان برای شبکههای تلویزیونی معاند اقدام میکردند.
دادستان بهارستان، در ادامه اظهار داشت: در جریان جنگ اخیر، سه عامل مرتبط با جریانهای صهیونیستی که تصاویر و فیلمهایی از مناطق گوناگون شهرستان بهارستان را برای شبکههای معاند بهویژه شبکه اینترنشنال ارسال میکردند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی، رصد و دستگیر شدند.
وی با اشاره به لزوم افزایش هوشیاری خانوادهها خاطرنشان کرد: متأسفانه این افراد با سوءاستفاده از فضای مجازی، نسبت به ارسال تصاویر برای رسانههای معاند اقدام کرده بودند که با اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
دادستان بهارستان در پایان از خانوادهها خواست نظارت و مراقبت بیشتری بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی داشته باشند تا زمینه سوءاستفاده دشمنان فراهم نشود.
