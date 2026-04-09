وحدت، همدلی و انسجام ملی امروز در سراسر کشور مشهود است 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز پنجشنبه در مراسم چهلم «رهبر شهید» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از حضور گسترده مردم استان در برنامه‌های این ایام قدردانی کرد و آن را نشانه وفاداری و همبستگی ملت دانست.

وی با اشاره به فداکاری‌های انجام‌شده در مسیر آرمان‌های انقلاب، گفت رهبر شهید و دیگر شهدای این راه با جان‌فشانی خود زمینه تداوم و پایداری کشور را فراهم کردند و نام و راه آنان در حافظه تاریخی ملت باقی خواهد ماند.

استاندار ایلام همچنین به شهدای «جنگ رمضان» اشاره کرد و افزود: در این رویداد، ده‌ها نفر از جمله ۵۶ نفر از مردم استان ایلام جان خود را از دست دادند که یاد آنان همواره مایه افتخار مردم استان است.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: مردم ایران در کنار نیروهای مسلح با هوشیاری تحولات منطقه را دنبال می‌کنند. او در پایان خدمت به مردم و رسیدگی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مسئولان عنوان کرد.