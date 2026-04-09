۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

باز آ، ببین که بی تو دلم غرق خون شده

باز آ، ببین که بی تو دلم غرق خون شده

 «زهرای من» عنوان سروده اخیر غلامعلی حدادعادل است که در چهلمین روز شهادت دخترش منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیده «زهرا حدادعادل» همسر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حفظه‌الله‌تعالی بود که در دقایق آغازین جنگ تحمیلی سوم و صبح روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ همراه با رهبر شهید انقلاب اسلامی و تعدادی از اعضای خانواده ایشان در اثر حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل شد.

ای نازنین که بی تو دلم غرق خون شده!
باز آ، ببین که دل ز فراق تو چون شده

مهتاب من! بتاب به شب‌های تار من
ره، بی حضور ماه تو، بی رهنمون شده

آن سر، که همچو سرو سرافراز و سبز بود،
اینک، بنفشه‌وار، زِ غم واژگون شده

صبری که بود در دل من، کاستی گرفت
دردی که بود، بی تو دمادم فزون شده

هر جا که چامه‌ای‌ست، سرود عزای توست
هر جا که جامه‌ای، ز غمت نیلگون شده

اندوه، کوه‌ کوه، شد انبوه در دلم
شادی زِ در نیامده، از در برون شده

بگذار تا بگویم من بی تو کیستم:
مرغی کز آسمان به زمین سرنگون شده

شمعی به یاد روی تو شب‌ها گریسته
موجی ز پا فتاده، اسیر سکون شده

آزرده‌دل نشسته به کنجی غریب‌وار
فرزانه‌ای که بی تو دچار جنون شده

زهرای من! شهید به‌خون‌خفته پدر!
باز آ، ببین که بی تو دلم غرق خون شده...

زینب آزاد

