به گزارش خبرگزاری مهر، شهیده «زهرا حدادعادل» همسر حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای حفظهاللهتعالی بود که در دقایق آغازین جنگ تحمیلی سوم و صبح روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ همراه با رهبر شهید انقلاب اسلامی و تعدادی از اعضای خانواده ایشان در اثر حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل شد.
ای نازنین که بی تو دلم غرق خون شده!
باز آ، ببین که دل ز فراق تو چون شده
مهتاب من! بتاب به شبهای تار من
ره، بی حضور ماه تو، بی رهنمون شده
آن سر، که همچو سرو سرافراز و سبز بود،
اینک، بنفشهوار، زِ غم واژگون شده
صبری که بود در دل من، کاستی گرفت
دردی که بود، بی تو دمادم فزون شده
هر جا که چامهایست، سرود عزای توست
هر جا که جامهای، ز غمت نیلگون شده
اندوه، کوه کوه، شد انبوه در دلم
شادی زِ در نیامده، از در برون شده
بگذار تا بگویم من بی تو کیستم:
مرغی کز آسمان به زمین سرنگون شده
شمعی به یاد روی تو شبها گریسته
موجی ز پا فتاده، اسیر سکون شده
آزردهدل نشسته به کنجی غریبوار
فرزانهای که بی تو دچار جنون شده
زهرای من! شهید بهخونخفته پدر!
باز آ، ببین که بی تو دلم غرق خون شده...
