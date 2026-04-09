به گزارش خبرگزاری مهر، شهیده «زهرا حدادعادل» همسر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حفظه‌الله‌تعالی بود که در دقایق آغازین جنگ تحمیلی سوم و صبح روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ همراه با رهبر شهید انقلاب اسلامی و تعدادی از اعضای خانواده ایشان در اثر حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل شد.

ای نازنین که بی تو دلم غرق خون شده!

باز آ، ببین که دل ز فراق تو چون شده

مهتاب من! بتاب به شب‌های تار من

ره، بی حضور ماه تو، بی رهنمون شده

آن سر، که همچو سرو سرافراز و سبز بود،

اینک، بنفشه‌وار، زِ غم واژگون شده

صبری که بود در دل من، کاستی گرفت

دردی که بود، بی تو دمادم فزون شده

هر جا که چامه‌ای‌ست، سرود عزای توست

هر جا که جامه‌ای، ز غمت نیلگون شده

اندوه، کوه‌ کوه، شد انبوه در دلم

شادی زِ در نیامده، از در برون شده

بگذار تا بگویم من بی تو کیستم:

مرغی کز آسمان به زمین سرنگون شده

شمعی به یاد روی تو شب‌ها گریسته

موجی ز پا فتاده، اسیر سکون شده

آزرده‌دل نشسته به کنجی غریب‌وار

فرزانه‌ای که بی تو دچار جنون شده

زهرای من! شهید به‌خون‌خفته پدر!

باز آ، ببین که بی تو دلم غرق خون شده...