به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد سعدی در پیامی به مناسبت نشست بزرگداشت سعدی در مصر آورده است: «سعدی جهان‌دیده‌ای انسان‌شناس و صادق است و شیوه سخن بی‌تکلف و زلال او چه در نظم و چه در نثر، از امتیازات مهم این آموزگار بزرگ مردمی است. بزرگداشت سعدی، تنها تجلیل شعر و نثر شیوای او نیست، تجلیل اخلاق و حکمت و انسان‌سازی بلیغ و رسای او نیز هست.

به شعر سعدی می‌توان از وجه تعلیمی برای کشف و دریافت آموزه‌های انسان‌ساز او نگریست و مفاهیم و بن‌مایه‌های معنوی و انسان‌ساز آن را مورد توجه قرار داد. پند سعدی که مایه گرفته از معارف قرآن و حدیث است به واسطه زبان فصیح و رسای او بر لوح خاطر پندآموزان نقش خواهد بست.

سخن سهل و ممتنع سعدی موجب شهرت گسترده او در زمان حیاتش شده است. سادگی و شیوایی روش سعدی در سخنوری و انتقال مفاهیم، او را معلم زبان و ادب فارسی ساخته و اقبال جهانی به کلام او موجب انتشار نسخه‌های خطی و ترجمه‌های فراوانی از گلستان و بوستان در جهان شده است و بلند آوازگی نام او در جهان در انتخاب نام بنیاد سعدی که امر آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی‌زبانان در جهان را بر عهده دارد، موثر بوده است.»

در این نشست، مجتبی فردوسی‌پور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر، به تبیین ابعاد شخصیتی سعدی در محورهایی همچون واقع‌گرایی و عمل‌گرایی اخلاقی، عقل‌گرایی متعادل، انسان‌گرایی، صلح‌جویی و آزاداندیشی پرداخت. همچنین داوود زرین‌پور، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در مصر، به همراه محمد نورالدین عبدالمنعم و امیر جلالی از استادان زبان و ادبیات فارسی، به بررسی آثار و اشعار سعدی پرداختند.

در بخش دیگری از این نشست، استادان مصری از جمله منی حامد، زینب بشار، هویدا عزت و یحیی داوود درباره ابعاد ادبی و شخصیتی سعدی سخنرانی کردند