به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بازدید از تجاوز دشمن به شریف، وارد دانشگاه شد.

وی پس از بازدید از مرکز داده، راهی مسجد دانشگاه شد که آسیب گسترده‌ای دیده است.

شالچی همچنین در یکی ازشبکه های اجتماعی نوشت: دانشگاه شریف نماد توسعه فناوری در ایران است مهد پرورش برخی از برترین مهندسان دنیا، مهد پرورش نخبگانی که در توسعه جای جای ایران عزیز مؤثر بودند ،ایران عزیز ما از این چالش نیز عبور خواهد کرد و ننگ بمباران دانشگاه بر دامن نظام سلطه باقی می‌ماند .

وی افزود: ما ایرانیان وام‌دار شریف هستیم شریف همواره سربلند و پیشرو باقی خواهد ماند، تک‌تک ظرفیت‌ها و امکانات دانشگاهی ما با زحمت سالیان و خون دل خوردن فراهم شده‌است دانشگاه هیچ‌گاه منابع زیادی نداشته است و چه سخت است دیدن از بین رفتن زیرساخت‌های توسعه ایران.