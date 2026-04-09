پیکر شهید دریادار دوم خلبان «حسین دانا» در نقده تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر شهید بزرگوارد ریادار پوم خلبان حسین دانا از نخبه های ارتش جمهوری اسلامی که در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیده بود،ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از مردم، خانواده شهید، مسئولان و همرزمانش این شهید در شهرستان نقده برگزار شد،حاضران با در دست داشتن پرچم و تصاویر او، یاد و نامش را گرامی داشتند.

یاران همرزمش ضمن تاکید بر ادامه راه شهدا از مردم خواستند مردم همچنان خیابان را در دست داشته باشند و چرا که میدان جنگ در دست رزمندگان است، انشاالله پیروزی با رزمندگان اسلام است.

امیر دریادار دوم رضا عباسی مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع این شهید، وی را یکی از نیروهای ارزشی و تاثیرگذار در یگان پهبادی دانست و افزود: دشمن مطمئن‌ باشد تا زمانی که خون در رگ های حسین دانا ها جاریست هرگز یک وجب از خاک این میهن بدست شان نخواهد افتاد.

پیکر شهید دریادار دوم خلبان حسین دانا پس از پایان مراسم تشییع، در گلزار شهدای شهرستان نقده به خاک سپرده شد.

شهید امیر دریادار دوم خلبان حسین دانا جمعی یگان نیروی دریایی ارتش، در جنوب کشور در حملات تجاوزگرانه آمریکایی, صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.

شهرستان نقده در جنگ تحمیلی سوم با ۳۷ شهید معظم، اولین شهرستانی است که بیشترین شهید را در آذربایجان غربی تقدیم دفاع از وطن کرده است.