به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیب الله شعبانی ظهر پنج شنبه در مراسم سوگ چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب و دیگر شهدای جنگ تحمیلی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسمهای این ایام اظهارکرد: ملت ایران حماسهای بزرگ آفریدند و حماسه در تاریخ ماندگار خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملت با بصیرت ایران با شناخت درست از شرایط تاریخی خود، در لحظه حساس به وظیفه خویش عمل کردند، ادامه داد: نمونههای بسیاری از غفلت ملتها در تاریخ دیده شده و مردم به دلیل بیتوجهی یا عدم شناخت دقیق از موقعیت خود، فرصتهای تاریخی را از دست دادهاند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه در مقاطع حساس تاریخ اسلام در صورتی که مردم تصمیم درستی میگرفتند اکنون بسیاری از مشکلات و اختلافات در جهان اسلام وجود نداشت، افزود: حضور و ایستادگی ملت ایران در جنگ تحمیلی نشان داد که این مردم همان «گنجهای الهی» هستند که در روایات به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران کسانی هستند که در میدان دفاع از حق ایستادگی و در برابر ظلم و باطل مقاومت میکنند، افزود: ملتی که دههها در برابر ظلمها ایستاده، امروز نیز در برابر دشمنان ایستادگی کرده و از آرمانهای خود دفاع میکند.
آیت الله شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به شخصیت رهبر شهید آیت الله خامنهای پرداخت و با بیان اینکه ایشان از دوران جوانی اهل جهاد تبیین بودند، ادامه داد: آثار و سخنرانیهای پیش از انقلاب ایشان نشاندهنده عمق اندیشههای اجتماعی و سیاسی این رهبر بزرگ است.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب تنها یک رهبر سیاسی نبود بلکه قدرت تولید مفاهیم اجتماعی و فکری را داشتند، افزود: از ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب ایستادگی در راه آرمانها بود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه در سالهای گذشته بسیاری از افراد تغییر موضع داشتند اما رهبر شهید بر آرمانهای انقلاب و امام راحل ثابتقدم باقی ماندند، افزود: از دیگر ویژگیهای رهبر شهید مردمسالاری، قانونگرایی و توجه به ساختارهای قانونی بود.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب به نقش مردم و نهادهای قانونی کشور اعتقاد زیادی داشتند، بیان کرد: ایشان همواره بر اداره کشور بر اساس قانون و مشارکت مردم تاکید میکردند.
آیت الله شعبانی در ادامه به سادهزیستی و پاکدستی رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و با بیان اینکه ایشان در زندگی شخصی و خانوادهشان هیچگونه رانت یا سوء استفاده اقتصادی دیده نشده است، تاکید کرد: دشمنان نیز با وجود تلاش فراوان نتوانستند نقطه ضعفی در این زمینه پیدا کنند.
وی با اشاره به موضوع آتشبس و شرایط کنونی منطقه پرداخت و با بیان اینکه تصمیمگیری درباره صلح و جنگ در چارچوب اختیارات رهبر انقلاب انجام میشود، تاکید کرد: در این زمینه باید به تصمیمات کلان کشور اعتماد کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با بیان اینکه تحلیلها و دیدگاهها درباره مسائل مختلف متفاوت است، اضافه کرد: موضوع مورد اهمیت حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی است، چرا که دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور است.
وی با بیان اینکه جنگ با دشمنان و جریانهای معاند پایان ناپذیر است، ادامه داد: ملت ایران نشان داد در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نمیکند و با حفظ اتحاد و همبستگی در مسیر دفاع از آرمانهای خود حرکت میکند.
آیت الله شعبانی همچنین با اشاره به اینکه حضور مردمی باعث شکلگیری یک قدرت جدید در سطح منطقه و جهان شده است، یادآور شد: امروز بسیاری از تحلیلگران از نقش و جایگاه روبهرشد جمهوری اسلامی و قدرت چهارم جهان در معادلات جهانی سخن میگویند.
وی در پایان از مردم خواست حضور در صحنه را به مانند ۴۰ شب گذشته ادامه دهند و تاکید کرد: دغدغه شما مردم دغدغه مسئولان است و به دشمن نباید اعتماد کرد اما امروز باید به تصمیمات سران کشور اعتماد کرد چراکه دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان است پس هوشیار باشیم و در کنار آن به راه مقاومت خود ادامه دهیم.
نظر شما