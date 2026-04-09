دلیل سردرد در بارداری چیست؟

زهرا صحت کارشناس زنان و مامایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مشاورههای آنلاین در شرایط کنونی و دلایل مختلف سردرد در دوران باردرای توضیحاتی داد و گفت: در خصوص مراقبتهای دوران بارداری، یک کانال آنلاین در بله برای خدمترسانی به مادران باردار ایجاد شده تا پاسخگوی پرسشها و مسائل مطرحشده از سوی آنان باشد. در این چارچوب، بر ضرورت توجه ویژه به علائم و مشکلات دوران حاملگی، بهویژه سردردها و نشانههای هشدار دهنده، تأکید شده است.
وی ادامه داد: سردرد در دوران بارداری میتواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ بخشی از آن به ریشه مسائل پیش از بارداری و بیماریهای زمینهای مادر برمیگردد و بخشی دیگر به دوره بارداری، بهویژه سهماهه اول، دوم یا سوم حاملگی مربوط است و در هر یک از این دورهها ممکن است خطرات خاص خود وجود داشته باشد و حتی سردردها میتوانند ناشی از مسائل اضطرابی، میگرن و شرایط مشابه باشند.
صحت تاکید کرد: در سهماهه دوم و سوم، برخی علائم باید بهعنوان هشدار جدی در نظر گرفته شوند؛ از جمله مواردی که ممکن است با فشار خون، تاری دید، سرگیجه، خونریزی بینی و نشانههای مشابه همراه باشند. مادر باید از نظر دفع پروتئین از ادرار نیز بررسی شود و در صورت همراه بودن این موارد با سردرد، انجام بررسیهای کامل ضروری است. در برخی شرایط نیز ممکن است لازم باشد مادر تحت بستری و نظارت قرار گیرد تا از بروز مسائل خطرناکتر جلوگیری شود.
صحت به نوع دیگری از سردردها نیز اشاره کرد و افزود: سردردهای تنشی هستند و در دوران بارداری بسیار دیده میشوند. این سردردها بیشتر به مسائل اضطرابی و استرسی، شرایط محیطی، گرما، تغییر هوا و تغییر فصل مربوط هستند. با توجه به افزایش هورمونهای زنانه در دوران بارداری، احتمال بروز این نوع سردردها نیز بیشتر میشود، اما با بررسیهای لازم میتوان تشخیص داد که مادر با کدام نوع از سردردها مواجه است.
وی اذعان کرد: مادرانی که پیش از بارداری داروهایی از جمله داروهای سردرد یا داروهای مشابه مصرف میکردهاند، باید حتماً تحت نظر پزشک باشند و دوز داروهای آنان کنترل شود. همچنین باید از داروهای ایمن که برای مادر و جنین خطری ندارند استفاده شود، زیرا این داروها نیز میتوانند در کاهش یا افزایش سردرد نقش داشته باشند.
وی بر ضرورت توجه به خونریزیهای مادر تاکید کرد و متذکر شد: برخی از دردها یا علائم ممکن است ناشی از خونریزی داخلی، کنده شدن جفت، فشار، حاملگی نابجا یا دلایل دیگر باشند و حتی برخی از آنها منشأ عصبی داشته باشند و سردردهای لگنی مبهمی برای مادر ایجاد کنند.
صحت در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از مادر باردار در شرایط کنونی و مواجهه با صداها و انفجارها، گفت: بخشی از تنشها درونی و قابلکنترل هستند، اما بخشی دیگر بیرونیاند و شرایط جامعه آنها را تحمیل میکند. در چنین وضعیتی، بهترین کار ایجاد آمادگی روانی، برخورد مناسب اطرافیان، فراهم کردن محیطی آرام و دور نگه داشتن مادر از اخبار ناراحتکننده و پریشانکننده است.
وی توصیه کرد: مادران باردار و حتی مادران شیرده در این شرایط در محیطهایی قرار بگیرند که کمتر با سر و صدا و تنش مواجه شوند، زیرا هرچه میزان مواجهه با این عوامل بیشتر باشد، استرس بالاتر میرود و تحمل شرایط دشوارتر میشود. دورههای آموزشی مربوط به مواجهه با تنش بهصورت رایگان از طریق رادیو ماشین و شبکههای مجازی در دسترس قرار گرفته و استفاده از آنها میتواند مفید باشد.
وی اظهار داشت: مادران میتوانند با کارهایی مانند کتاب خواندن، قرآن خواندن، انجام کارهای سبک و بیخطر برای خود و جنین، و سرگرم نگه داشتن ذهن، از فشار روانی بکاهند. این روزها نیز مانند گذشته، فعالیتهایی نظیر بافتنی میتواند به آرامش ذهن کمک کند و مادر را از درگیری مداوم با اخبار و حوادث منفی دور نگه دارد.
استقبال گسترده از مشاوره آنلاین برای مادران باردار
وی متذکر شد: استقبال بسیار خوبی از این طرح صورت گرفته مراجعهکنندگان بهصورت مداوم از خدمات آنلاین استفاده میکنند. تعداد بیماران و کاربران آنلاین زیاد است و پرسشهای آنان نیز با دقت و بهصورت گسترده مطرح میشود؛ بهطوری که حتی برخی از مادران باردار سؤالات خود را بهصورت ویس ارسال میکنند.
صحت اظهار داشت: در میان دغدغههای اصلی مادران باردار، بیشترین نگرانیها مربوط به این است که اگر شرایطی پیش بیاید و امکان مراجعه فوری به بیمارستان وجود نداشته باشد، باید چه اقدامی انجام دهند. این نگرانیها بیشتر جنبه روانی دارد و معمولاً برای آرام کردن مادران توضیح داده میشود که اگر امکان مراجعه به بیمارستان فراهم نشود، جای نگرانی نیست و در مدت کمتر از ۱۰ دقیقه نیروهای اورژانس و هلال احمر در محل حاضر میشوند و هر خدماتی که برای مادر باردار لازم باشد، همانجا در منزل ارائه خواهد شد. همین اطمینان خاطر موجب کاهش قابل توجه استرس در مادران میشود و بسیاری از آنان پس از دریافت پاسخ، اعلام میکنند که نگرانیشان کمتر شده و حالشان بهتر شده است، زیرا متوجه میشوند که یک حمایت روانی و پشتیبانی دائمی در کنارشان وجود دارد.
وی اشاره کرد: وجود کانال بله برای ارتباط مستقیم با مادران باردار، این امکان را فراهم کرده که آنان در هر زمان دوباره ارتباط بگیرند و پرسشهای خود را مطرح کنند؛ از جمله درباره مصرف داروها برای سردرد، یا اینکه کدام دارو مناسبتر است و چه چیزی باید کم یا زیاد شود. مادر باردار به دلیل فشارهای دوران حاملگی، بهطور طبیعی احساس میکند مسئولیت بیشتری بر دوش دارد و نیازمند حمایت روانی بیشتری است.
صحت از ایجاد این کانال به عنوان یک اقدام بسیار خوب و مؤثر یاد کرد و توضیح داد: توانسته بار روانی مادران را کاهش دهد و وضعیت آرامتری برای آنان ایجاد کند. همچنین از همراهی و تعهد افرادی که از طریق گوشی و در این شرایط به مادران کمک میکنند قدردانی شده و این اقدام در راستای انجام وظیفه جمعی برای حمایت از مردم توصیف شده است.
خدمات به مادران باردار از طریق ربات رسمی به آیدی @drjahadibot در پیامرسان بله ارائه میشود و متقاضیان میتوانند با ارسال پیام، مشاوره رایگان را انتخاب کنند.
