۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

حاجی‌بابایی: امروز مهم‌ترین وظیفه نمایندگان حضور مستمر میان مردم است

رشت - نایب‌رئیس مجلس با اشاره به نقش کلیدی نمایندگان در شرایط کنونی کشور گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه نمایندگان در سراسر کشور حضور در بین مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع نمایندگان استان گیلان با استاندار، در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به دو بخش اصلی این جلسه اظهار کرد: بخش اول نشست به موضوعات استانی اختصاص داشت که مهم‌ترین آنها بحث فاضلاب، آب و پسماند بود که برای استان گردشگری گیلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه این معضلات سال‌هاست در استان وجود دارد، افزود: مقرر شد جلسه تخصصی در مجلس با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان مربوطه برای پیگیری جدی این موضوع برگزار شود.

وی به مشکل قدیمی بیمارستان لاکانی در باغ رشت اشاره کرد و گفت: مردم برای درمان ناچار به مراجعه به استان‌های دیگر هستند که این موضوع رضایتبخش نیست. باید با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان، راهکاری اساسی برای این مشکل اندیشیده شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به بخش دوم نشست که به تحلیل مسائل کشور اختصاص داشت، تصریح کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه نمایندگان حضور مستمر در میان مردم است؛ چراکه مردم در جنگ کنونی حرف اول را می‌زنند و در کف خیابان حضور دارند و نماینده باید لزوماً در خدمت آنها باشد.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه کمیسیون‌های مجلس چه به صورت مجازی و چه حضوری فعالانه کار می‌کنند، گفت: خود مجلس با شبکه‌ای منسجم و جلسات مستمر هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها، ارتباط با نمایندگان را برای تصویب موضوعات ضروری حفظ کرده است.

وی با اشاره به مصوبه بودجه پایان سال، خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح دو فوریتی تنگه هرمز را در دست پیگیری داریم تا به قانون تبدیل شود و هر قانون دیگری که نیاز باشد با شبکه تشکیل شده در حال انجام است.

حاجی‌بابایی در پایان تأکید کرد: نمایندگان مجلس امروز نقش کلیدی و اساسی در جنگ دارند و نظارت بر امور، حضور در بین مردم و قانون‌گذاری را همراه با هم پیش می‌برند.

کد مطلب 6796286

