به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع نمایندگان استان گیلان با استاندار، در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به دو بخش اصلی این جلسه اظهار کرد: بخش اول نشست به موضوعات استانی اختصاص داشت که مهمترین آنها بحث فاضلاب، آب و پسماند بود که برای استان گردشگری گیلان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نایبرئیس مجلس با بیان اینکه این معضلات سالهاست در استان وجود دارد، افزود: مقرر شد جلسه تخصصی در مجلس با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان مربوطه برای پیگیری جدی این موضوع برگزار شود.
وی به مشکل قدیمی بیمارستان لاکانی در باغ رشت اشاره کرد و گفت: مردم برای درمان ناچار به مراجعه به استانهای دیگر هستند که این موضوع رضایتبخش نیست. باید با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان، راهکاری اساسی برای این مشکل اندیشیده شود.
حاجیبابایی با اشاره به بخش دوم نشست که به تحلیل مسائل کشور اختصاص داشت، تصریح کرد: امروز مهمترین وظیفه نمایندگان حضور مستمر در میان مردم است؛ چراکه مردم در جنگ کنونی حرف اول را میزنند و در کف خیابان حضور دارند و نماینده باید لزوماً در خدمت آنها باشد.
نایبرئیس مجلس با بیان اینکه کمیسیونهای مجلس چه به صورت مجازی و چه حضوری فعالانه کار میکنند، گفت: خود مجلس با شبکهای منسجم و جلسات مستمر هیئت رئیسه و روسای کمیسیونها، ارتباط با نمایندگان را برای تصویب موضوعات ضروری حفظ کرده است.
وی با اشاره به مصوبه بودجه پایان سال، خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح دو فوریتی تنگه هرمز را در دست پیگیری داریم تا به قانون تبدیل شود و هر قانون دیگری که نیاز باشد با شبکه تشکیل شده در حال انجام است.
حاجیبابایی در پایان تأکید کرد: نمایندگان مجلس امروز نقش کلیدی و اساسی در جنگ دارند و نظارت بر امور، حضور در بین مردم و قانونگذاری را همراه با هم پیش میبرند.
نظر شما