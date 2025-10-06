به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پیگیری تکمیل پروژه لایروبی رودخانه اروند بعدازظهر امروز (دوشنبه ۱۴مهر ماه) با حضور حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس، علی آقامحمدی مدیر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان و سایر نمایندگان مجلس همچون قلاوند، مولوی، حیات مقدم، عادل نجف‌زاده، داغری، خنفری‌پور، غلامحسین زارعی، سادات ابراهیمی، مطورزاده، محمد امیر، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر راه و شهرسازی و مسئولان مربوطه در سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان برنامه و بودجه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در ابتدای این نشست، گفت: ما جلساتی را در خرمشهر و آبادان برگزار کردیم و تاکید شد که باید بیش از گذشته به استان خوزستان نگاه بلند داشته باشیم چرا که همه نام‌آوران در پیشگاه خدا یک روزی در خوزستان جنگیدند، ایستادگی کردند، خون سرخ‌شان برای این سرزمین ریخته شد و مردم خوزستان ۸ سال از کشور و مرزها دفاع کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد هم انقلاب، هم ایران، هم رهبر عزیز و مردم خوب کشورمان اذعان و تاکید دارند یک بار دیگر باید به خوزستان نگاه کنیم.

وی با بیان اینکه امروز شروع پیگیری است و در جلسه بعدی در خوزستان پیگیری ها ادامه دارد، گفت: با همت وزیر راه رفع مشکلات شهرستان‌هایی که خون شهدا در آنها ریخته شده را به صورت شبکه دنبال کنیم تا بتوانیم در پیشگاه شهدا روسفید باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه به استان خوزستان و رفع مشکلات این استان تاکید کرده از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئولیت راهبری این موضوع را تا حصول نتیجه برعهده دارد.

در ادامه این نشست فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن قدردانی از نمایندگان استان خوزستان برای پیگیری رفع مشکلات استان، گفت: ابهاماتی برای رفع مشکل لایروبی اروند وجود داشته و از آنجا که این موضوع از مطالبات نمایندگان استان است مسئله را در نشست وزارت خارجه پیگیری کرده ایم.

وی با اشاره به ضرورت پشتیبانی دیپلماتیک از لایروی رودخانه اروند، بیان کرد:اگر لایروبی رودخانه اروند در یک فاز ممکن نباشد، حداقل لایروبی دهانه آن را در دستور کار قرار می دهیم با این کار ظرفیت ورود کشتی‌ها و تامین معیشت این استان افزایش می‌یابد.

صادق مالواجرد با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی متولی لایروبی دهانه رودخانه اروند است، به تشریح اقدامات کارشناسی انجام شده، پرداخت و وزیر در ادامه به عدم تامین اعتبارات لازم برای لایروبی رودخانه اشاره کرد و گفت: تامین اعتبار از اساسی ترین موانع حل لایروبی رودخانه است.

همچنین کارشناس مرکز پژوهش‌ها گزارشی از لایروبی و توسعه آبادان و خرمشهر ارائه داد که طبق گزارش آبادان و خرمشهر حوضه آبریزه رودخانه اروند هستند. حوضه های آبریز دجله و فرات در این آبریز جریان دارد که در عراق به هم می‌پیوندند و در عین حال از طریق اروند به خلیج‌فارس می‌ریزد. در سال‌های اخیر عواملی اعم از تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی مانند سدسازی ترکیه، بدمصرفی عراق و مهار آب‌ها در کشور باعث کاهش آب این رودخانه شده است که تبعات آن نفوذ آب شور و بروز خطر برای آبیاری نخیلات و ایجاد رسوب در اروند بوده که حیات دو بندر اصلی کشور را به خطر انداخته است و برای برون‌رفت از این وضعیت قانون برنامه هفتم توسعه میثاق بین مجلس و دولت است.

در ادامه این نشست نمایندگان استان خوزستان در مجلس نقطه نظارت خود را مطرح کردند از جمله سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس، گفت: در لایروبی اروند دچار غفلت مدیریتی رخ داده است و بعد از چهل سال در بند پنج ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم قرار گرفت. هم‌اکنون وزارت امور خارجه باید پای کار بیاید ضمن‌اینکه وزارت نفت نیز آمادگی دارد در کنار سازمان بنادر و دریانوردی بودجه این بخش را تامین کند.

همچنین مصطفی مطورزاده نیز ضمن تشریح پیگیری‌هایی که تاکنون در این زمینه داشته است به کمیته‌ای که در سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبارات این بخش تشکیل شده است، اشاره کرد؛ وی همچنین افزود: با توجه به رویکرد دولت، توسعه اقتصاد دریامحور و گردشگری دریایی در قانون برنامه قرار گرفت، ضمن اینکه توسعه صنعت گردشگری آبی بسیاری از مشکلات آبادان و خرمشهر را حل خواهد کرد.

هاشم خنفری‌پور نماینده شادگان در مجلس با اشاره به اینکه شادگاه در حوضه کارون و مارون قرار دارد و کشاورزی و خرما ۴۰ درصد اقتصاد شادگان را تامین می‌کند، گفت: به دلیل شوری و کمبود آب اقتصاد این منطقه با چالش مواجه شده، بنابراین انتقال آب کارون به شادگان از جمله راه های برون‌رفت از این مشکل است.

محمد امیر نماینده اهواز در مجلس نیز بر ضرورت لایروبی اروند طبق احکام قانون برنامه هفتم تاکید کرد و جهانبخش قلاوند نماینده اندیمشک در مجلس نیز خواستار تکمیل پروژه بندر خشک حوزه انتخابیه خود شد.

در ادامه مجید داغری رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز بر ضرورت توسعه گردشگری آبی و تجارت در استان خوزستان اشاره و تاکید کرد :با لایروبی اروند، خوزستان از فلاکت نجات پیدا خواهد کرد.

حاجی‌بابایی در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: به دنبال سفرهایی که اخیرا به خرمشهر و آبادان با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان داشتیم، مشخص شد که موضوعات مهمی در این استان از نظر توسعه وجود دارد که علاوه بر خوزستان به ایران بزرگ برمی‌گردد، از طرفی هم ایران به خوزستان بدهکار است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کاری که خوزستان در ۸ سال دفاع مقدس انجام داد به گردن همه ملت بزرگ ایران حق دارد و ما اعتقاد داریم خوزستان هنوز جایگاه توسعه خود را پیدا نکرده است به همین دلیل نشست چند جانبه‌ای را امروز در مجلس با حضور مدیر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، استاندار و مسئولان استان خوزستان، اعضای مجمع نمایندگان خوزستان و مسئولان مربوطه از سازمان برنامه و بودجه و سازمان بنادر و دریانوردی، وزیر راه و شهرسازی و معاونانش و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم تا بتوانیم در این رابطه به جمع‌بندی قاطع برسیم و کار به صورت عملیاتی آغاز شود.

وی یادآور شد: دولت زحمات زیادی کشیده و کارهای مطالعاتی انجام داده است ضمن اینکه در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۵ هستیم و باید پرقدرت ورود پیدا کنیم باید تامین اعتبارات پروژه‌های مهم و پیشران در خوزستان در قانون بودجه لحاظ شود تا اقتصاد کشور و خوزستان تحت تاثیر قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نشست بعدی هفته آینده برگزار خواهد شد تا تمام اقدامات و دیپلماسی لازم برای اجرای پروژه‌های خوزستان چه در داخل کشور و چه خارج از کشور انجام پذیرد ضمن اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی هم دستور داد که مجلس با تمام توان به این موضوع ورود پیدا کند و همه دست به دست هم دهیم تا به خوزستان عزیز که یک روزی پای ایران ایستاد، به توسعه برسد.