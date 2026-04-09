۴۰۰۰ عنوان کتاب رایگان هدیه طاقچه به تک تک کودکان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «امیدهای فردای ایران»، با همراهی ناشرانی چون دانی، آوارسا، کانون پرورش فکری، افق، نردبان، قدیانی، علمیوفرهنگی، کمیکسیتی، طلوع ققنوس و...، مجموعهای از ۴۰۰۰ عنوان کتاب الکترونیکی و صوتی کودک و نوجوان را بهصورت رایگان در اپلیکیشن طاقچه در دسترس قرار داده است. تلاشی کوچک برای زندهنگهداشتن امید، خیال و حقِ خواندن برای همه کودکان این سرزمین. این کتابها میتوانند در هر زمان و هر جا، همصحبت لحظههای تنهایی و پلی به دنیای روشن فردا باشند.
این روزها همه جای ایران حتی در دوردست ترین روستاها هم باید کودکان کتاب بخوانند تا آینده ایران را بسازند.
اگر شما هم کودک یا نوجوانی در اطرافتان دارید، از شما دعوت میکنیم او را وارد این دنیای بزرگ کنید و با یک کتاب، نوری هرچند کوچک به دل کوچکشان ببخشید.
