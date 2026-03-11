۶۰ هزار کتاب الکترونیکی و صوتی رایگان در طاقچه

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم‌افزار کتابخوان طاقچه ۶۰ هزار عنوان کتاب الکترونیکی و صوتی را در این روزهای جنگ به منظور همدلی با مردم عزیز ایران به مدت یک هفته به صورت رایگان در دسترس کاربرانش قرار داد.

در بیانیه طاقچه آمده است: در این روزهای سخت ما در کنار شما هستیم، ما در طاقچه با همراهی تعدادی از ناشران، برای همدلی با مردم عزیز ایران تصمیم گرفتیم تا کتاب بتواند همراهی آرامش بخش و آموزنده برای همه باشد.

با ورود به لینک زیر، یک هفته اشتراک رایگان طاقچه را فعال کن و به ۶۰ هزار عنوان کتاب صوتی و الکترونیکی برای گروه‌های مختلف سنی دسترسی داشته باش.

https://taaghche.com/campaign/hamdeli

بر اساس این خبر این هدیه فرهنگی تا ٢٩ اسفند در دسترس است.