ابلاغ دستورالعمل «پویش ملی تجویز منطقی دارو» در شرایط بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، در نامه‌ای به رؤسای نظام پزشکی شهرستان‌ها، بر لزوم اجرای «پویش ملی تجویز منطقی دارو» در شرایط بحران تأکید کرد.

در این نامه با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در پی شرایط اخیر، بر ضرورت مدیریت منابع، تجویز منطقی دارو، پرهیز از خدمات و تجویزهای غیرضروری و اولویت‌بخشی به تأمین داروهای حیاتی تأکید شده است.

بر اساس این ابلاغیه، از جامعه پزشکی خواسته شده با رعایت اصول علمی، استفاده بهینه از منابع و مشارکت فعال در این پویش، زمینه تداوم دسترسی بیماران به خدمات ضروری و ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت را فراهم کنند.