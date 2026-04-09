سرهنگ جانعلی پور: سارقان مسلح طلافروشی در بندرانزلی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم جانعلی پور بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها در تشریح این خبر اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان بندرانزلی در پی وقوع سرقت از یک باب مغازه طلا فروشی، پس از بررسی سرنخ ها موفق به شناسایی سارقان شده و با بکارگیری شگردهای پلیسی، پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه و کمتر از ۲۴ ساعت، سارقان مسلح را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳۱ و ۴۲ ساله، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم طلای سرقتی کشف و متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.